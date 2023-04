ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Με... υπογραφή Φράνκε στα ημιτελικά της Basket League

Αθλητικά

Μετά από πέντε χρόνια ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα ημιτελικά και θα συναντήσει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό!

Με «καυτό» τον Γιανίκ Φράνκε ο ΠΑΟΚ υπέταξε σήμερα τον Προμηθέα με 81-78 στο PAOK Sports Arena, στο τρίτο και τελευταίο ματς για την πρώτη φάση των πλέι οφ της Basket League, και προκρίθηκε στα ημιτελικά της postseason, όπου θα έχει αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο Ολλανδός γκαρντ τελείωσε το ματς με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, δίνοντας στον «Δικέφαλο» τη δυναμική που χρειαζόταν για να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Καταλυτική στο παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά, ήταν, επίσης, η εμφάνιση του Νίκου Τσιακμά (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ). Ο Έλληνας πόιντ γκαρντ κάλυψε άριστα την αναγκαστική απουσία, την ύστατη στιγμή, του Τζέιλεν Ράιλι.

Κορυφαίος για τους Πατρινούς ήταν ο Αντονι Κάουαν (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 47-42, 64-57, 81-78

Με αμυντική και επιθετική αποτελεσματικότητα, με τον Φράνκε να βάζει με άνεση την μπάλα στο καλάθι (19 πόντοι στο ημίχρονο), ο ΠΑΟΚ επέβαλε το... νόμο του στο παρκέ από την έναρξη της αναμέτρησης. Προηγήθηκε με 12-6 στα μισά της πρώτης περιόδου, διαφορά που πήγε στο 7΄ στο +8 (17-9), στο 15΄ στο +11 (39-28) και στο 17΄ στο +16 (46-30).

Ο Προμηθέας, με κινητήριο μοχλό τον Κάουαν, «απάντησε» με επιμέρους σκορ 4-18 και μείωσε στο καλάθι στο 23΄ (50-48), αλλά ο «Δικέφαλος» βρήκε λύσεις επιθετικά με διαδοχικούς πόντους από τον Πόλεϊ και ένα τρίποντο από τον Φράνκε και ξέφυγε με +6 (26΄, 59-53), διαφορά που «ανέβηκε» στο 34΄ στο +8 (69-61).

Η επιθετική αποτελεσματικότητα των Μουράτου, Τόμασον, Κάουαν, σε συνδυασμό με διαδοχικά λάθη από τους Τσιακμά, Φράνκε, επέτρεψαν στον Προμηθέα να πάρει τα «ηνία» στο σκορ 69-70, ενώ απέμεναν 3΄30΄΄ για τη λήξη.

Ο ΠΑΟΚ έγινε ξανά «αφεντικό» στο παρκέ (73-70), με τον Κάουαν να βάζει εκ νέου τους Πατρινούς σε θέση... οδηγού στο 38΄, εκτελώντας από τα 6.75 (73-74).

Ένα τρίποντο από τον Χαντς και 1/2 βολές από τον Φράνκε, με 14΄΄3 πριν το τέλος, οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με +3 (77-74).

Ο Τόμασον, στην πορεία, είχε 1/2 βολές (77-75), σε αντίθεση με τους Φράνκε, Πόλεϊ, οι οποίοι ήταν ψύχραιμοι από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» (4/4), έστειλαν τον ΠΑΟΚ, με 3΄΄5 πριν το φινάλε, στο +6 (81-75) και «καθάρισαν» τη νίκη.

Το τελικό 81-78 διαμόρφωσε με τρίποντο ο Κάουαν.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Πουρσανίδης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 31 (3), Τσιακμάς 12 (3), Μαργαρίτης 3 (1), Σαλούστρος 5 (1), Ρένφρο 4, Χαντς 10 (2), Πόλεϊ 11 (1), Σλαφτσάκης 4, Σάιμπερτ, Κακλαμανάκης 1, Καμπερίδης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 24 (6), Ντάνγκουμπιτς, Μουράτος 10 (1), Χογκ, Κουλμπόκα 5 (1), Κόντιτ 10, Τσαϊρέλης 11, Γκίκας, Τόμασον 18 (1).

