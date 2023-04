Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Το δρομολόγιο των εκτελεστών, οι διάλογοι και το ψεύτικο άλλοθι

Πώς η ΕΛΑΣ χαρτογράφησε το δρομολόγιο των εκτελεστών με το σκούτερ και το λευκό βαν. Το άλλοθι που προσπάθησε να «χτίσει» ένας από τους συλληφθέντες.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Η επαγγελματική δραστηριότητα τού Γιώργου Καραϊβάζ και τα όσα γνώριζε για το οργανωμένο έγκλημα θεωρούνται ως το πιο πιθανό κίνητρο για την εκτέλεσή του, τον Απρίλιο του 2021.

Από την έρευνα των αστυνομικών προκύπτει πως οι εκτελεστές έκαναν τα πάντα για να αποφύγουν τη σύλληψη, αλλάζοντας οχήματα και εμφάνιση.

Το πρωί της Τετάρτης είναι προγραμματισμένο να οδηγηθούν και πάλι ενώπιον του ανακριτή τα δύο αδέλφια, που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην εκτέλεση τού Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021, στον Άλιμο, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων στα περισσότερα από τριακόσια βίντεο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των εκτελεστών με το σκούτερ, αλλά και την παράλληλη κίνηση του λευκού βαν.

Πώς η ΕΛΑΣ χαρτογράφησε το δρομολόγιο των εκτελεστών με το σκούτερ και το λευκό βαν

Τρία λεπτά πριν από τη μία το βαν φαίνεται στον Άλιμο

και 16 λεπτά αργότερα εμφανίζεται και η μηχανή στο σημείο.

Στον τόπο της δολοφονικής επίθεσης πηγαίνουν μόνον οι δύο με το σκούτερ, αλλά κατά τη διαφυγή τους οι κάμερες απαθανατίζουν και τα δύο οχήματα.

Στην οδό Μεγίστης, στις 14:22:07

Η κάμερα πιάνει τη μηχανή 55 δευτερόλεπτα μετά

Ακολουθεί το βαν.

Πώς η ΕΛΑΣ ανέλυσε δεδομένα σε περισσότερα από 300 βίντεο

Οι δράστες όχι μόνον άλλαξαν θέσεις από το μοτοσικλέτα στο βαν και το ανάποδο, αλλά διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς άλλαξε και ρούχα. Είναι προφανές ότι το έκαναν για να αποφύγουν την καταδίωξη. Οι αυτόπτες μάρτυρες είχαν μιλήσει για δύο άνδρες επάνω στο σκούτερ, με συγκεκριμένα ρούχα.

Τα στοιχεία δείχνουν στα στελέχη του Ανθρωποκτονιών πως οι εκτελεστές είχαν έρθει στον Άλιμο και την προηγούμενη μέρα της δολοφονίας, στις 8 Απριλίου. Τότε αναγκάστηκαν να αναβάλουν την ενέργειά τους, γιατί ο δημοσιογράφος έφτασε μισή ώρα νωρίτερα απ' ο,τι συνήθιζε.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε συνομιλία ενός κατηγορουμένου με συγγενικό του πρόσωπο

Λίγο πριν από τη σύλληψη των δύο αδελφών, ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ κατέγραψε έναν από τους κατηγορούμενους να μιλά με συγγενικό του πρόσωπο και να προσπαθεί να δικαιολογήσει την παρουσία του βαν στον Άλιμο, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο διάλογος:

40ΧΡΟΝΟΣ: Μα ο Στράτος έχει δουλειές εκεί και κάποτε μοιράζαμε φυλλάδια για να πάρουμε καθαρισμούς εκεί που ήμασταν μαζί.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ): Στον Άλιμο;

40ΧΡΟΝΟΣ: Ναι.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ): Όχι καλέ ποιος τα λέει αυτά.

40ΧΡΟΝΟΣ: Εγώ ποιος τα λέω; Όλο αποφράξεις είναι εκεί πέρα τι μου λες ρε.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ): Άλλο είναι μέσα ίντερνετ αγόρι μου, το έχει βάλει. Δεν έχει από.. Στον Άλιμο δεν έχει.

Από τον έλεγχο των Αρχών δεν προέκυψε επαγγελματική δραστηριότητα των δραστών στην περιοχή

Από τους ελέγχους που έκαναν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει καμία επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή.

Αδιευκρίνιστο το κίνητρο των δρατών

Το κίνητρο των εκτελεστών και του ηθικού αυτουργού δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά θεωρείται δεδομένο πως είχε να κάνει με την επαγγελματική δραστηριότητα τού θύματος.

Καλλιακμάνης: Ο τρόπος που δολοφονήθηκε δείχνει ότι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, μίλησε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

"Η δικογραφία αναφέρει τρία ακόμα άτομα, για τα οποία όμως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη τους. Ήταν σίγουρα τρία άτομα τη στιγμή της δολοφονίας, οι δύο στο λευκό βαν και ο ένας στο σκουτεράκι, όμως ενδεχομένως στο βαν να υπήρχαν και άλλα άτομα "είπε αρχικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ακόμη, όπως τόνισε, "ο Γιώργος είχε ήδη μιλήσει στην αστυνομία για κάποια θέματα και ο τρόπος που δολοφονήθηκε δείχνει ότι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα. Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για τους συλληφθέντες, με το στίγμα του κινητού τους τη στιγμή της δολοφονίας να είναι ένα από τα βασικά". Ενώ επεσήμανε πως "όταν συνελήφθησαν φάνηκε σα να το περίμεναν...

"Είναι δεδομένο ότι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν το έκαναν λόγω της συζύγου του" είπε ακόμη ο κ. Καλλιακμάνης.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ συνέδεσε το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις έρευνες για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

