Αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια (εικόνες)

Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια προτομής του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου.

Σε εκδήλωση στην Τροιζήνα για τα εγκαίνια μνημείου Γ' Εθνοσυνέλευσης Τροιζήνας και τα αποκαλυπτήρια προτομής του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, παραβρέθηκε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει: «Αισθάνθηκα ιδιαίτερα συγκινημένος που βρέθηκα στην ιστορική Τροιζήνα για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κορυφαίος αυτός Έλληνας και διπλωμάτης αλλά και ικανότατος Κυβερνήτης, ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της Ελλάδας».

«Στο σύντομο χαιρετισμό μου», συνεχίζει, «αναφέρθηκα στον διπλωματικό αγώνα του Ιωάννη Καποδίστρια προκειμένου το νεότευκτο Ελληνικό Κράτος να αποκτήσει κρατική υπόσταση και να αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα ως ανεξάρτητο».

«Τόνισα το σημαντικό έργο του, του οποίου ως κυριότερα στοιχεία ήταν η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, η κοπή εθνικού νομίσματος, η οργάνωση της εκπαίδευσης, η λειτουργία σχολείων, καθώς και η ίδρυση της Γεωργικής Σχολής στην Τίρυνθα για την εκπαίδευση των Ελλήνων αγροτών» υπογραμμίζει.

«Επισήμανα τις ενέργειες του Ιωάννη Καποδίστρια τόσο για την αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την συγκρότηση των σωμάτων των ατάκτων σε πειθαρχημένα τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση, όσο και για την συγκρότηση του Εθνικού Στόλου, αλλά ιδιαιτέρως στην ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα φυτώριο άξιων και ικανών ηγητόρων των Ενόπλων Δυνάμεων, που διακατέχονται από τις αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, της πειθαρχίας και του στρατιωτικού πνεύματος» συμπληρώνει.

«Συγχαίρω τους Συλλόγους “Πολιτιστική Κίνηση Τροιζήνας” και τον “Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών 1821” για την αξιέπαινη πρωτοβουλία που ανέλαβαν υπό την αιγίδα του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, η οποία συνιστά σημαντική πράξη εδραίωσης της Ιερής Μνήμης του Ιωάννη Καποδίστρια στην συλλογική συνείδηση του Έθνους» καταλήγει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

