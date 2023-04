Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για τον Κορινθιακό Κόλπο

Αργά ή γρήγορα θα έρθουν ξανά οι μεγάλοι σεισμοί, τόνισε καθηγητής Σεισμολογίας. Τι είπε για τον κίνδυνο να προκληθεί τσουνάμι από έναν ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό

Με αφορμή τον σεισμό 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/4) στη Ναύπακτο, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην υψηλή σεισμικότητα που εκδηλώνεται στην περιοχή και τόνισε ότι είναι σημαντική η πρόληψη.

«Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια περιοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε, με πολύ υψηλή σεισμικότητα. Αργά ή γρήγορα θα ξαναέρθουν οι μεγάλοι σεισμοί. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχώς προετοιμασία, ενημερωτικές εκδηλώσεις, σχέδια έκτακτης ανάγκης, όλα όσα προβλέπονται για να είμαστε προετοιμασμένοι. Η πρόληψη είναι το μεγάλο φάρμακο» τόνισε στο korinthostv.

Αναφορικά με τον κίνδυνο να προκληθεί τσουνάμι από έναν ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι «είναι πιθανό, αλλά όχι βέβαιο. Στην επιστήμη μας οι βεβαιότητες είναι ελάχιστες».

Ο καθηγητής σεισμολογίας συμμετείχε στην Ενημερωτική – επιστημονική εκδήλωση με θέμα «σεισμός, επιπτώσεις, πολιτική προστασία, εθελοντισμός προφύλαξη» που πραγματοποιήθηκε στο Βραχάτι.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του

