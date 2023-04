Παράξενα

Ισραήλ: Ταγματάρχης έχασε τον βαθμό του επειδή συμμετείχε σε διαδήλωση

Η πειθαρχική αυτή απόφαση είναι η πρώτη στο είδος της μετά το ξέσπασμα της κρίσης που βιώνει το εβραϊκό κράτος γύρω από μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.



Ένας αξιωματικός του ισραηλινού στρατού απομακρύνθηκε από τη θέση του επειδή συμμετείχε σε μια διαδήλωση φορώντας τη στρατιωτική του στολή.

Η πειθαρχική αυτή απόφαση είναι η πρώτη στο είδος της μετά το ξέσπασμα μιας κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που βιώνει το εβραϊκό κράτος γύρω από μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση δεξιάς-άκρας δεξιάς του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που έχει πυροδοτήσει μαζικές κινητοποιήσεις από τον περασμένο Ιανουάριο, απεργίες, και προστριβές στις τάξεις του ισραηλινού στρατού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αξιωματικός, με το βαθμό του ταγματάρχη, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά πλάνα να συμμετέχει σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση που έγινε την Πέμπτη σε μια διαδήλωση υπέρ της μεταρρύθμισης.

Στρατιωτικοί μέχρι τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη επιτρέπεται να συμμετέχουν σε πολιτικές διαδηλώσεις υπό την προϋπόθεση να μην φορούν τη στολή τους και να μην είναι αναγνωρίσιμοι ως στρατιωτικοί, σύμφωνα με τους The Times of Israel.

Ο στρατός επιβεβαίωσε τον βαθμό του αξιωματικού, αλλά, σε μια ανακοίνωση για το παράπτωμά του, αρκέστηκε να πει ότι ο αξιωματικός έλαβε μέρος σε μια διαδήλωση την περασμένη εβδομάδα φορώντας τη στρατιωτική του στολή και του αφαιρέθηκαν οι διοικητικές εξουσίες του.

«Η συμμετοχή ενός αξιωματικού του IDF σε μια διαδήλωση ενώ αυτός είναι ένστολος απαγορεύεται και είναι εντελώς απαράδεκτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το IDF.

Η διαμάχη αναφορικά με την δικαστική μεταρρύθμιση έχει αντίκτυπο και στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που παραδοσιακά μένουν μακριά από πολιτικά ζητήματα. Ορισμένοι έφεδροι, στους οποίους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο ισραηλινός στρατός, έχουν απειλήσει να αρνηθούν εντολές κλήσης αν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις.

Εκφράζοντας ανησυχία για την πολεμική ετοιμότητα της χώρας, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ απηύθυνε δημοσίως έκκληση τον περασμένο μήνα για αναστολή της μεταρρύθμισης. Ο Νετανιάχου απάντησε ανακοινώνοντας την αποπομπή του Γκαλάντ, αλλά έπειτα, ο πρωθυπουργός υποχώρησε, διατηρώντας τον υπουργό στο πόστο του.

