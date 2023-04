Αθλητικά

Λίβερπουλ - Τότεναμ: Ματς για γερά… νεύρα στο “Άνφιλντ”

Η Λίβερπουλ επικράτησε στις καθυστερήσεις της Τότεναμ σε ένα απίστευτο παιχνίδι στο «Άνφιλντ». Η Μάντσεστερ Σίτι ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Φούλαμ.

Αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο... Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο έδωσε ξανά μια μοναδική παράσταση σήμερα στο «Ανφιλντ» με τη Λίβερπουλ να επικρατεί στις καθυστερήσεις της Τότεναμ με 4-3, μετά από μια κατάληξη για γερά νεύρα, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η Λίβερπουλ ήταν καταιγιστική στα πρώτα 15 λεπτά, πέτυχε τρία γκολ, αλλά τελικά ... κατάφερε να δώσει την ευκαιρία στην Τότεναμ να την ισοφαρίσει στο τέλος, αλλά ο Ντιόγκο Ζότα είπε την τελευταία λέξη διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Οι «κόκκινοι» στα πρώτα πέντε λεπτά είχαν στείλει δύο φορές στα αντίπαλα δίχτυα (3' Κέρτις, 5' Ντίαζ), ο Μο Σαλάχ στην 300ή εμφάνιση του με την αγγλική ομάδα ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 με πέναλτι στο 15', ενώ ο Χάρι Κέιν μείωσε στο 40ο λεπτό.

Ο Σον στο 77' μείωσε σε 3-2 και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ριτσάρλισον έκανε τη μεγάλη ανατροπή διαμόρφωνοντας το 3-3. Αμέσως μετά όμως ο Ζότα λύτρωσε τους γηπεδούχους στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, οδηγώντας την ομάδα του πάνω από την Τότεναμ στη βαθμολογία και στο δρόμο για τη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας, που ανοίγει την πόρτα του Champions League.

Το ματς αυτό ήταν ίσως το πιο συναρπαστικό στη φετινή σεζόν και να φανταστεί κανείς πως στο 3-0 της Λίβερπουλ αρκετοί Λονδρέζοι εκδρομείς αποχώρησαν απογοητευμένοι από το «Ανφιλντ», χάνοντας την εκπληκτική συνέχεια και ένα ματς με απίστευτες συγκινήσεις.

Νωρίτερα, η Μάντσεστερ Σίτι ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Φούλαμ, επικρατώντας στο Λονδίνο με 2-1 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, βάζοντας πλώρη για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Ο φοβερός και τρομερός Ερλινγκ Χάαλαντ άνοιξε νωρίς το σκορ, μόλις στο 3ο λεπτό με πέναλτι, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα ισοφάρισε με τον Βινίσιους (15') και ο Αλβαρες έδωσε ξανά την πρωτοπορία στους «πολίτες» μ' ένα καταπληκτικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 50 γκολ σε όλες διοργανώσεις της φετινής σεζόν, έχοντας πετύχει 34 στην Premier League. Έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει 50+ γκολ στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας από το 1931, δηλαδή 92 χρόνια μετά. Επιπρόσθετα, ο Χάαλαντ «έπιασε» τον Άντι Κόουλ (1993-94) και τον Άλαν Σίρερ (1994-95), με 34 γκολ σε μία σεζόν, με τη διαφορά πως εκείνοι κατέχουν το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν (34 έκαστος σε 42 αγωνιστικές), ενώ ο Χάαλαντ τα έχει πετύχει σε 32 αγώνες.

Από εκεί και πέρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 1-0 την Αστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ» με γκολ του Μπρούνο Φερνάντες (39') και εδραίωσε τη θέση στην τετράδα, όπως και η Νιούκαστλ, που νίκησε 3-1 με ανατροπή στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» την ουραγό της βαθμολογίας Σαουθάμπτον, ενώ η Μπόρνμουθ έκανε καθοριστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία, μετά τη μεγάλη νίκη της με 4-1 επί της Λιντς, η οποία παραμένει στο χείλος του γκρεμού.

