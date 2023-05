Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 23χρονης

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 23χρονης. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 23χρονης κοπέλας από την περιοχή Ζωγράφου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 28/04/2023, πρωινές ώρες, η Ίνα Ρουσί τ,23 ετών εξαφανίστηκε από την περιοχή Ζωγράφου, στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ίνα Ρουσίτ και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ίνα Ρουσίτ έχει ύψος 1.60 μ., είναι 70 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε γκρι ζακέτα, μαύρο παντελόνι, μαύρα παπούτσια. Κρατούσε μία γκρι μεγάλη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

