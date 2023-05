Κοινωνία

Στάθα Αλεξανδροπούλου - Καραϊβάζ: Ο Γιώργος ήταν ερωτευμένος με την δουλειά του, δεν έκανε πίσω ποτέ

Τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του συζύγου της σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η Στάθα Καραϊβάζ. Τι δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.



Την ικανοποίηση της για τις συλλήψεις σχετικά με την δολοφονία του συζύγου της Γιώργου Καραϊβάζ εξέφρασε για ακόμα μια φορά η σύζυγός του Στάθα Αλεξανδροπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η κ. Αλεξανδροπούλου υπάρχει ικανοποίηση που έχουν αρχίσει να συλλαμβάνονται οι δολοφόνοι του Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο τόνισε ότι «Ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω και αυτό είναι το δεδομένο οπότε ο πόνος μου δεν μπορεί να απαλυνθεί».

Ανέφερε πάντως πώς οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του είναι μια δικαίωση στην μνήμη του, ενώ είπε συγκινημένη ότι από το μπαλκόνι του σπιτιού τους βλέπουν κάθε μέρα το σημείο όπου οι δολοφόνοι σκότωσαν τον Γιώργο Καραϊβάζ.

Η κ. Αλεξανδρπούλου πρόσθεσε ότι ο δημοσιογράφος ήταν «ερωτευμένος με την δουλειά του και δεν έκανε πίσω ποτέ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ποτέ δεν ήταν καταδικαστικός με κανέναν, πάντα άκουγε την άποψη του άλλου και θα μπορούσε να δικαιολογήσει ακόμα και τον μεγαλύτερο εγκληματία».

«Ήμουν πεπεισμένη ότι θα πιαστούν οι δράσεις», είπε και πρόσθεσε ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε δώσει μεγάλο αγώνα για την Αστυνομία σε συνδικαλιστικό επίπεδο

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Ελληνική Αστυνομία, είμαι πεπεισμένη ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος», υπογράμμισε η Στάθα Αλεξανδροπούλου και συμπλήρωσε ότι «για την Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν και όχι για εμάς».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μεταξύ άλλων είπε ότι «ίσως μύριζε τον θάνατο ο Γιώργος, αλλά δεν έκανε πίσω».

Ανέφερε ακόμα ότι «σε φίλους και γνωστούς δεν έλεγε ποτέ τις διασυνδέσεις του και πράγματα που ήξερε» και υπογράμμισε ότι «θα φτάσουμε στο τέλος της ιστορίας γιατί έγινε μια πολύ καλή δουλειά από την Αστυνομία και τους εισαγγελείς».

