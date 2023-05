Κόσμος

Σουδάν: Η Βρετανία ανακοίνωσε επιπλέον πτήση για την απομάκρυνση αμάχων

Πόσοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη στρατιωτική βάση Ουάντι Σαΐντνα, στην πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Μολονότι επισήμως η βρετανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε την επιχείρησή της για την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών της χώρας και άλλων από το Σουδάν, ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως θα γίνει ακόμη μια πτήση για τον σκοπό αυτό.

Μεταγωγικό αεροσκάφος της RAF θα απογειωθεί σήμερα από το διεθνές αεροδρόμιο του Πορτ Σουδάν, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο. Μέχρι στιγμής, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το Σουδάν 2.122 άνθρωποι με 23 πτήσεις που αναχώρησαν από τη στρατιωτική βάση Ουάντι Σαΐντνα, στην πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Εκατομμύρια Σουδανοί έχουν παγιδευτεί εν μέσω βομβαρδισμών και πυρών αφότου ξέσπασε την 15η Απριλίου ο ανελέητος πόλεμος για εξουσία ανάμεσα στα στρατεύματα του επικεφαλής των ένοπλων δυνάμεων, του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του δεύτερου τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», αρχηγού των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι μάχες συνεχίζονταν χθες στο Χαρτούμ, παρότι ο στρατός και οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν παράταση της κατάπαυσης του πυρός, που γενικά δεν τηρείται.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε το παν εντός των δυνάμεων για να εξασφαλίσουμε πως θα κηρυχθεί μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, [θα ξαναρχίσει] σταθερή διαδικασία μετάβασης σε πολιτική κυβέρνηση και [θα λάβει] τέλος η βία στο Σουδάν», ανέφερε ο βρετανός ΥΠΕΞ Τζέιμς Κλέβερλι.

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας εξάλλου ανακοίνωσε πως απομάκρυνε εσπευσμένα 209 πολίτες της από το Σουδάν.

