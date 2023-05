Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Δημογλίδου: Στην δικογραφία υπάρχουν κι άλλα άτομα

Πώς έφτασε στα ίχνη των δραστών η Αστυνομία. Τι είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου για τις έρευνες. "Η ΕΛΑΣ δεν κάνει προεκλογικές συλλήψεις", τόνισε.



Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Με αφορμή τις δυο συλλήψεις που έγιναν η κ. Δημογλίδου είπε ότι «επιβεβαιώθηκε ότι καμία υπόθεση δεν κλείνει αν δεν οδηγηθούν οι δράστες στην Δικαιοσύνη».

Απαντώντας σε επικρίσεις για τον χρόνο που έγιναν οι συλλήψεις, που σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, στόχο έχουν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, τόνισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία δεν κάνει προεκλογικές συλλήψεις, κάνει έρευνα για να οδηγηθούν οι δράστες στην Δικαιοσύνη».

«Μπορεί τα δυο χρόνια να φαίνονται πολλά, αλλά οι άνθρωποι στο Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών βήμα προς βήμα», τόνισε η κ. Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι από τους αστυνομικούς εξετάστηκαν τουλάχιστον 300 βίντεο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ είπε ότι στην δικογραφία αναφέρονται και άλλα άτομα, ωστόσο το πότε θα συλληφθούν είναι θέμα της έρευνας της Δικαιοσύνης.

Είπε ότι στο μικροσκόπιο των Αρχών κατά την διάρκεια των ερευνών έχουν μπει τα τηλέφωνα «φαντάσματα» που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, οι κινήσεις τους γύρω από την οικία του Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και οι υποθέσεις στις οποίες κινούνταν η έρευνα του δημοσιογράφου

Σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας και αν αυτό είναι εφικτό να βρεθεί η κ. Δημογλίδου είπε ότι «το κίνητρο μπορεί να μας το πει είτε το θύμα που δεν είναι όμως στην ζωή είτε ο ηθικός αυτουργός».

Νωρίτερα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησαν η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ Στάθα Αλεξανδροπούλου, καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.





