Κόσμος

Ρωσία: Νεκροί άμαχοι από βομβαρδισμό χωριού στη Μπριάνσκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

(εικόνα αρχείου)

Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν το χωριό Σουζέμκα, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με τον κ. Μπογκομάζ. «Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν», ανέφερε ο κυβερνήτης μέσω Telegram.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για δύο νεκρούς. Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα συντρίμμια σπιτιού που καταστράφηκε, εξήγησε ο κ. Μπογκομάζ.

Κοινότητες και υποδομές σε ρωσικές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία, ιδίως στην Μπριάνσκ και στην Μπιέλγκοροντ, υφίστανται συχνά πλήγματα που αποδίδονται από τη Μόσχα στο Κίεβο. Προχθές Σάββατο, το ηλεκτρικό ρεύμα κόπηκε σε πέντε χωριά στην Μπιέλγκοροντ εξαιτίας πυρών του ουκρανικού πυροβολικού.

Η Ουκρανία σπανίως αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για επιθέσεις στη Ρωσία ή τομείς της επικράτειάς της που κυρίευσαν ρωσικά στρατεύματα αφότου εισέβαλαν, πριν από 14 και πλέον μήνες.

Τα δύο μέρη διαψεύδουν πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Λοβέρδος - Θρασκιά - Καρχιμάκης για τα προγράμματα των κομμάτων και τις συνεργασίες (βίντεο)

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας