Εκλογές - Τουρκία: Το “κόκκινο ποτάμι” του Κιλιντσντάρογλου έστειλε μήνυμα στον Ερντογάν (βίντεο)

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν θρίλερ στις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία της 14ης Μαΐου, ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Σμύρνη.



Χιλιάδες υποστηρικτές του γέμισαν την παραλία δημιουργώντας ένα «κόκκινο ποτάμι» και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν.

Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δίνουν την πρωτιά έστω κι οριακά στον Κιλιτσντάρογλου. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση προηγείται με 49,4% έναντι 47,1% του αντιπάλου του.

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 15 και 18 Απριλίου, δηλαδή πριν από την ασθένεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και πριν το φιλοκουρδικό κόμμα ανακοινώσει ότι στηρίζει ευθέως και καλεί τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

One of vice president candidates mentioned Eurovision in Izmir rally



"European people will be talking about Eurovision the day before the elections but we are not participating because they cut Turkey from the world. Do you remember we won with Sertab Erener? We will win again" pic.twitter.com/5UhbnaQwCU