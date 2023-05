Πολιτική

Εκλογές 2023: Που θα είναι υποψήφιοι οι πολιτικοί αρχηγοί

Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αποφασίσει σε ποιες περιφέρειες της χώρας θα είναι υποψήφιοι. Αντίστροφη μέτρηση για το debate.



Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου οι επικεφαλής των κομμάτων βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα σε περιοδείες σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών.

Τα κόμματα έχουν παρουσιάσει τα ψηφοδέλτιά τους, όπως και τα ονόματα στα ψηφοδέλτια Επικρατείας, ενώ και οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αποφασίσει σε ποιες περιφέρειες της χώρας θα είναι υποψήφιοι.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας, την Α’ Θεσσαλονίκης αλλά και στον Έβρο.

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε τα Δωδεκάνησα, την Α΄ Πειραιά και τις Σέρρες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι υποψήφιος στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Νότιο Τομέα Αθήνας και την Α' Θεσσαλονίκης.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας θα είναι υποψήφιος σε Φθιώτιδα, Βόρειο Τομέα Αθηνών και Α' Θεσσαλονίκης.

Ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης αναμένεται να είναι υποψήφιος σε Αχαϊά, Β' Πειραιά και Α' Αθήνας.

Debate των πολιτικών αρχηγών στις 10 Μαΐου

Σε συμφωνία για τη διεξαγωγή μιας τηλεοπτικής αναμέτρησης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων κατέληξε η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών.

Η τηλεμαχία θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, με συντονιστή τον δημοσιογράφο του κρατικού καναλιού, Γιώργου Κουβαρά, ενώ οι ερωτήσεις θα τεθούν από δημοσιογράφους των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας.

Οι ερωτήσεις θα είναι με βάση πέντε θεματικές ενότητες:

Οικονομία - Ανάπτυξη - Απασχόληση, Εξωτερική πολιτική - Άμυνα Κράτος - Θεσμοί - Διαφάνεια Υγεία - Παιδεία - Κοινωνικό κράτος Περιβάλλον - Ενέργεια

Συμφωνήθηκε επίσης στο τέλος των ερωτήσεων οι πολιτικοί αρχηγοί να προβούν σε μια ελεύθερη τοποθέτηση.

