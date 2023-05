ΝΒΑ - Στεφ Κάρι: Ιστορική 50άρα στο Game 7 με τους Κινγκς

Αθλητικά

Μια από τις ιστορικότερες εμφανίσεις όλων των εποχών στα πλέι οφ του ΝΒΑ πραγματοποίησε ο Στεφ Κάρι.



«Απίστευτος και υπέροχος» για τον προπονητή του Στιβ Κερ, «θρυλικός» για τον πρώην συμπαίκτη του Κέβιν Ντουράντ, η απόδοση του Στέφεν Κάρι, σκόρερ 50 πόντων στην πρόκριση του Γκόλντεν Στέιτ στους ημιτελικούς της Δυτικής Περιφέρειας εις βάρος του Σακραμέντο, συγκέντρωσε πολλούς επαίνους.

Ποτέ πριν απ΄ αυτόν ένας παίκτης δεν είχε σκοράρει τόσους πόντους σε έβδομο αγώνα των πλέι οφ του πρωταθλήματος. Αλλά ο πόιντ γκαρντ των Γουόριορς δεν είναι σαν τους άλλους κι έγραψε ξανά την ιστορία, αυτός που έχει στο ενεργητικό του μερικά ανυπέρβλητα ρεκόρ και τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλητή στους έξι τελικούς που συμμετείχε από το 2015.

«Τα θεωρούμε όλα δεδομένα γιατί είναι υπέροχος κάθε βράδυ και τον παρακολουθούμε για δέκα χρόνια. Αλλά πρέπει να θυμάστε κάθε τόσο ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία», είπε ο προπονητής του, Στιβ Κερ, χωρίς περιστροφές μετά τη νίκη της ομάδας του (120-100) στο Σακραμέντο και την πρόκριση στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας.

«Έτσι ένιωθα όταν έπαιζα με τον Μάικλ Τζόρνταν», πρόσθεσε ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Πολύ γρήγορα, τα κοινωνικά δίκτυα παρασύρθηκαν και ο πλανήτης του ΝΒΑ χαιρέτισε το «masterclass» του Κάρι, που περιγράφηκε ως «θρυλικό» από τον Κέβιν Ντουράντ (Σανς), ο οποίος κατάκτησε δύο τίτλους μαζί του (2017, 2018), «εξωπραγματικό» από τον Τρέι Γιανγκ (Χοκς), ενώ ο θρύλος των Λ.Α. Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, τον τοποθέτησε «μεταξύ των σπουδαιότερων όλων των εποχών».

Για τον Κέβον Λούνεϊ, έναν άλλο αρχιτέκτονα της νίκης των Γουόριορς με 21 ριμπάουντ και 11 πόντους, «το να παρακολουθείς τέτοιες παραστάσεις είναι κάτι που θα θυμάσαι για μια ζωή».

«Όταν νομίζεις ότι δεν μπορεί να βελτιώσει ή να σημειώσει περισσότερα ρεκόρ, έρχεται και πετυχαίνει κάτι σαν απόψε. Συνεχίζει να βελτιώνεται. Υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης για εμάς, ανέβασε το επίπεδο όλων», πρόσθεσε.

Ακόμη και οι αντίπαλοί του δεν παρέλειψαν να του αποτίσουν φόρο τιμής, παρά την απογοήτευση για τον αποκλεισμό τους. «Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών», είπε ο ΝτεΆαρον Φοξ. «Βρίσκει όλους τους διαδρόμους, είναι ικανός να τελειώνει τις φάσεις... Έκανε τα πάντα γι΄ αυτούς. Μόλις άρχισε να παίζει, δυσκολευτήκαμε να τον σταματήσουμε».

