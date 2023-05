Υγεία - Περιβάλλον

Ψυχική Υγεία: εγκαίνια σε άλλα 5 Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του έργου στο χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας, που διαχειρίζεται η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Ανοίγει βήμα η υλοποίηση του έργου του Υπουργείου Υγείας στην Ψυχική Υγεία, με 5 νέες δομές να παίρνουν σάρκα και οστά στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι Μονάδες περιλαμβάνονται στις 106 Δομές που δημιουργούνται στην επικράτεια, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, εγκαινιάστηκε στην Θεσσαλονίκη το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων που καλύπτει τις ανάγκες όλης της βορείου Ελλάδας, με την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη να απευθύνει διαδικτυακό χαιρετισμό.

Το πρώτο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων της Βορείου Ελλάδας «IASIS At Work» υλοποιήθηκε κατόπιν διαγωνισμού από την ΑμκΕ ΙΑΣΙΣ και οι δωρεάν υπηρεσίες του περιλαμβάνουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας, την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού στρες, την ανάπτυξη επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας, την καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας, του εργασιακού εκφοβισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον επαγγελματικό χώρο και την επανένταξη στην εργασία. Στην στελέχωση του περιλαμβάνονται ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, ψυχίατροι και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό. Για το κλείσιμο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 2314071423 ή να στείλουν εmail στο atwork@iasismed.eu.

Παράλληλα, εγκαινιάστηκαν στις Σέρρες το Κέντρο Ημέρας και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων ΕΝ ΟΡΑΜΑ, με την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη να συμμετέχει διαδικτυακά στα εγκαίνια. Το έργο υλοποιήθηκε κατόπιν διαγωνισμού από τον Σύλλογο Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, τη Νόσο Αλτσχάιμερ και Συναφείς Διαταραχές του Νομού Σερρών και καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Οι δωρεάν υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, υποστήριξη της οικογένειας, εργοθεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και επανένταξη. Η δομή στελεχώνεται με ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, εικαστικό θεατρολόγο, καθηγητή πληροφορικής, νοσηλευτές και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό. Την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας συμπληρώνει Κινητή Μονάδα που προσφέρει κατ’ οίκον παρέμβαση και οργανώνει επισκέψεις με κλιμάκια ειδικών σε χώρους όπου παραχωρούν οι εκάστοτε Δήμοι. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση, συνταγογράφηση, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, κοινωνικές υπηρεσίες σε θέματα επιδομάτων, συντάξεων και δικαιωμάτων, εργοθεραπεία. Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται με ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό επιστήμονα, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. 2321063388 και 2321063559.

Ακόμη, τελέστηκε Αγιασμός στο Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα για ασθενείς με άνοια και συναφείς διαταραχές, που υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Alzheimer & Υγιούς Γήρανσης Ηρακλείου στο Ηράκλειο Κρήτης, με την Υφυπουργό Υγείας να απευθύνει χαιρετισμό διαδικτυακά. Το Κέντρο Ημέρας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους με άνοια, τις οικογένειές τους, τους φροντιστές τους και στους ηλικιωμένους του Ηρακλείου, καθώς υλοποιεί προγράμματα υγιούς γήρανσης. Η Δομή στελεχώνεται με νευροψυχολόγους, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, εργοθεραπεύτρια και γυμνάστρια. Στο Κέντρο Ημέρας θα λειτουργεί και Ιατρείο Μνήμης σε εβδομαδιαία βάση, ενώ τίθεται σε λειτουργία και Κινητή Μονάδα, στελεχωμένη με νευρολόγο, φυσικοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργό και οδοντίατρο, που θα πραγματοποιεί δράσεις στα χωριά του Νομού Ηρακλείου και παρεμβάσεις κατ’ οίκον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ. 6906095746 ή να στέλνουν email στο alzheimer.heraklion@gmail.com

Στο πλαίσιο των εγκαινίων των νέων Δομών η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε:

«Δημιουργούμε 106 νέες Δομές πανελλαδικά, για να προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Από αυτές, 66 έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και τίθενται άμεσα σε λειτουργία. Έχουμε ήδη εγκαινιάσει 17 Δομές και στον σχεδιασμό μας έχουμε μεριμνήσει ειδικά για τους εργαζόμενους, που έχουν να αντιμετωπίσουν την επαγγελματική εξουθένωση, την ανασφάλεια, το άγχος, και φαινόμενα παρενόχλησης και εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο, καθώς και τους ηλικιωμένους μας, με Οικοτροφεία, Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες στην κοινότητα. Η λειτουργία των Δομών αποτυπώνεται σε διακριτούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία και έχουν ήδη προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για άλλες 30 Δομές Ψυχικής Υγείας».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Δημογλίδου: Στην δικογραφία υπάρχουν κι άλλα άτομα

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

ΝΒΑ - Στεφ Κάρι: Ιστορική 50άρα στο Game 7 με τους Κινγκς