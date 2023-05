Τεχνολογία - Επιστήμη

Pricefox: Το κόστος των κυβερνοεγκλημάτων για το 2023

Σε δυσθεώρητα ύψη αναμένεται να εκτιναχθεί το κόστος των ηλεκτρονικών απατών και των υπόλοιπων εγκλημάτων μέσω του διαδικτύου.

Οι Έλληνες ξοδεύουν 6 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα εκτεθειμένοι σε κυβερνοεγκλήματα, δηλαδή εγκλήματα που αφορούν το διαδίκτυο.

Οι online απάτες κάθε χρόνο αυξάνονται και οι απατεώνες γίνονται όλο και πιο πολυμήχανοι προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους και να τους αποσπάσουν χρήματα. Το Pricefox συνέλεξε τα παρακάτω στοιχεία για να παρουσιάσει το μέγεθος του κινδύνου και να δώσει δυο εύκολους τρόπους να προστατευτούμε.

Τα ευάλωτα συστήματα αυξάνονται συνεχώς.

Κάθε χρόνο αυξάνονται τα τρωτά σημεία που καταγράφονται σε ηλεκτρονικά συστήματα. Δηλαδή αυξάνονται οι τρόποι που ανακαλύπτουν οι απατεώνες να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Ένα κίνδυνος που αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις επιχειρήσεις.

Την τελευταία 10ετία έχουν παρατηρηθεί δύο τεράστιες αυξήσεις.

Η πρώτη έγινε το 2017 με ετήσια αύξηση στα τρωτά σημεία των συστημάτων να είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2016, από 6.454 να φτάνουν τα 14.714. Από τότε η τάση είναι ανοδική κάθε χρόνο.

Η δεύτερη μεγάλη αύξηση καταγράφηκε το 2022, οπότε ανακαλύφθηκαν 25.227 τρωτά σημεία σε σύγκριση με τα 20.171 του 2021. Το 2023 αναμένεται τα νούμερα αυτά να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Μέσα σε 10 χρόνια, από το 2012 έως το 2022, η αύξηση που έχει καταγραφεί είναι σχεδόν 5πλάσια.

Τα ευάλωτα συστήματα κοστίζουν στα θύματα

Το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων μετράται στην τάξη των τρισεκατομμυρίων.

Για το 2022, τα εγκλήματα αυτού του είδους ξεπέρασαν τα 7,6 τρισεκατομμύρια ευρώ σε κόστος, σχεδόν 40 φορές μεγαλύτερο από τον ΑΕΠ της Ελλάδας για το ίδιο έτος.

Για το 2023, αναμένεται το κόστος αυτός να φτάσει σχεδόν τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ και να συνεχίσει να αυξάνεται. Σύμφωνα με στοιχεία του Statista, το 2027 εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί το ποσό αυτό και θα ξεπεράσει τα 21,5 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Πώς εκμεταλλεύονται οι απατεώνες τα ευάλωτα συστήματα; Με τρία βήματα:

Αποκτούν παράνομα πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα (εκμεταλλευόμενοι τα τρωτά σημεία). Στερούν την πρόσβαση στους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτών των δεδομένων. Ζητούν λύτρα για επιστρέψουν τα δεδομένα πίσω.

Αυτό αφορά κυρίω επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες απάτες στοχεύουν απλούς ανθρώπους μέσω τακτικών phishing.

Το phishing είναι η πιο διαδεδομένη διαδικτυακή απάτη

Ένα άλλο δείγμα του μεγέθους του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά είναι ο αυξανόμενος αριθμός των παραπόνων που δέχεται το FBI κάθε χρόνο.

Μέσα σε 5 χρόνια, από το 2018, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα παράπονα που έχει δεχτεί η υπηρεσία. Και σχεδόν το 38% είναι απόπειρες phishing, δηλαδή επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος».

Το phishing είναι η πιο διαδεδομένη απάτη διαδικτύου. Το πιθανό θύμα δέχεται ένα email ή ένα μήνυμα στο κινητό μέσω κάποιας εφαρμογής που εμπιστεύεται σχετικά με μια υποτιθέμενη οφειλή ή κάποια άλλη διαδικασία πληρωμής. Έτσι εξαπατάται στο να εισάγει προσωπικά του στοιχεία, όπως τα στοιχεία μιας κάρτας του. Τότε ο απατεώνας τα εκμεταλλεύεται και του αποσπά χρήματα.

9,3 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν τα θύματα το 2022

Το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών, δημοσιεύει κάθε χρόχο πόσα χρήματα χάνουν θύματα σε online απάτες.

Το 2022 αυξήθηκαν οι απώλειες των θυμάτων σχεδόν 50% σε σχέση με τον 2021 , ξεπερνώντας τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ από το 2020, οι απώλειες είναι σχεδόν δυόμιση φορές μεγαλύτερες. Το 2023 αναμένεται να ξεπεράσει 10 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξαπατούνται.

Γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις συναλλαγές σου online. Ένας έξυπνος τρόπος να προστατευτείς είναι να πληκτρολογείς μόνος σου την ιστοσελίδα που θέλεις να μπεις και να μην πατάς τους συνδέσμους που σου στέλνουν σε μηνύματα (email, SMS, Viber κλπ).

Πριν εισάγεις τα στοιχεία της κάρτας σου, βεβαιώσου ότι είσαι σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον και σε έγκυρη εφαρμογή. Για παράδειγμα, το Pricefox συνεργάζεται με την EveryPay για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες για την ασφάλεια αυτοκινήτου online. Η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών.

