Κοινωνία

Φλώρινα: Συνελήφθη 29χρονος για βιασμό και αποπλάνηση παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο στη Φλώρινα συνελήφθη ένας 29χρονος, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την ανακρίτρια.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, οδήγησαν την ανακρίτρια στο να εκδόσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 29χρονου για τα αδικήματα του βιασμού και της αποπλάνησης παιδιών.

Πράξεις που φέρονται να έγιναν σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Ο κατηγορούμενος κατάφερε να απομακρυνθεί και τελικά εντοπίστηκε στη Φλώρινα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη την Παρασκευή (28-04-2023) το απόγευμα στη Φλώρινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, 29χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, για τα αδικήματα του βιασμού και της αποπλάνησης παιδιών.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Δημογλίδου: Στην δικογραφία υπάρχουν κι άλλα άτομα

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τσίπρας και Μπισμπίκης μαζί στις εξέδρες της Λεωφόρου (εικόνες)

Νέα Υόρκη - 25η Μαρτίου: Παρέλαση με εύζωνες και ελληνικές σημαίες στην 5η Λεωφόρο (βίντεο)