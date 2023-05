Κοινωνία

Ζωγράφου: Σε νοσοκομείο βρέθηκε η 23χρονη που είχε εξαφανιστεί

Έληξε η περιπέτεια της κοπέλας που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Ζωγράφου. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Η περιπέτεια της Ρουσίτ (επ.) Ίνα (ον.), 23 ετών, έληξε σήμερα 1/5/2023 μεσημεριανές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Ρουσίτ (επ.) Ίνα (ον), βρέθηκε νοσηλευόμενη τις τελευταίες μέρες, σε θεραπευτικό κέντρο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, χωρίς παρόλα αυτά να έχουν δηλωθεί τα στοιχεία της, προκειμένου να μπορέσουν να ενημερωθούν οι οικείοι της.

Σε αυτό το σημείο, μεγάλη υπήρξε η συνεισφορά της ενεργοποίησης του μηχανισμού «Μissing alert», καθώς μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων της, άτομα του προσωπικού του θεραπευτηρίου την αναγνώρισαν και άμεσα ενημέρωσαν τις Αρχές και την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017 του Χαμόγελου του Παιδιού. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ρουσίτ (επ.) Ίνα (ον.) και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

