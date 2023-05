Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Βγήκε από το νοσοκομείο Τσοκάι

Ο διεθνής Αλβανός μέσος του «τριφυλλιού» υπέστη διάσειση από τη σύγκρουσή του με τον Βίντα και έμεινε προληπτικά στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής.

Χωρίς τον Ένις Τσοκάι πραγματοποιήθηκε η σημερινή (1/5), πρωινή προπόνηση των παικτών του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο διεθνής Αλβανός μέσος του «τριφυλλιού» πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου παρέμεινε προληπτικά το βράδυ της Κυριακής (30/4), λόγω της ελαφράς διάσεισης που υπέστη στον αγώνα με την ΑΕΚ και συγκεκριμένα στο 90ό λεπτό σε χτύπημα στο κεφάλι απ' τον Βίντα σε διεκδίκηση της μπάλας.

Από εκεί και πέρα, ως είθισται στην προπόνηση που έπεται αγώνα, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις 5-2 και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

