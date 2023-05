Πολιτισμός

“Παναγία Άξιον Εστί”: Η Αθήνα υποδέχεται την εικόνα από το Άγιο Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 3 Μαΐου στην Αθήνα η εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υποδοχή της θαυματουργής εικόνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τετάρτη (3/5) στην οδό Μητροπόλεως λόγω της μετάβασης της Ιεράς Εικόνας Παναγίας «'Αξιον Εστί» στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Τετάρτη 3-5-2023 και ώρα 06:00 και 14:00 αντίστοιχα, επί της οδού Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στην παραπάνω οδό κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση αλόγου στην Τζια (σκληρές εικόνες)

Κικίλιας - Μπαλατσινού εύχονται αγκαλιασμένοι “Καλή Πρωτομαγιά”

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Βγήκε από το νοσοκομείο Τσοκάι