Σεισμός στην Ήπειρο, αισθητός σε πολλές περιοχές

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους τα Ιωάννινα αλλά και η Κέρκυρα. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Ηπείρου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόβλεψη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός που έγινε στις 18:06, είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επίκεντρο 13 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς και εστιακό βάθος 9,6 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ασθητός σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους τα Ιωάννινα αλλά και η Κέρκυρα.

