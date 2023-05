Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν ντύθηκε... πιλότος και παρουσίασε μαχητικό 5ης γενιάς (εικόνες)

Ο Τούρκος πρόεδρος το "βάφτισε" ΚΑΑΝ που σημαίνει "βασιλιάς των βασιλιάδων". Το νέο προειδοποιητικό μήνυνα στην Ελλάδα.

Το «εθνικό μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας» θα ονομάζεται KAAN, που σημαίνει ο "βασιλιάς των βασιλιάδων", ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πανηγυρική, ουσιαστικά προεκλογική, εκδήλωση.

Στον απόηχο της αδιαθεσίας του που έγινε θέμα συζήτησης, ο Ερντογάν ανήρτησε φωτό στο λογαριασμό του στο Twitter όπου δείχνει αγέρωχος, φορώντας μπουφάν πιλότου και γυαλιά ηλίου, ενώ ανέβηκε και στο πιλοτήριο του KAAN.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Καάν θα κάνει κάποιους να αισθάνονται πολύ άβολα, φωτογραφίζοντας και την Ελλάδα και τη Δύση.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είπε τη λέξη Ελλάδα, είπε μόνο ‘εκείνοι στην άλλη πλευρά του νερού’. Ωστόσο κάνει και πάλι την Ελλάδα μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, σε κάθε επιτυχία που έχει η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία, ταράζονται «αυτοί και εκείνοι στην άλλη άκρη του νερού». «Θα συνεχίσουμε να ενοχλούμε αυτούς και εκείνους που βρίσκονται στην άλλη άκρη του νερού», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι οι εμπειρίες μας κατά τη διάρκεια της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο έδειξαν ότι η ίδρυση της αμυντικής βιομηχανίας είναι υποχρέωση και όχι επιλογή.

