Παναθηναϊκός - Αιτόρ: Απέβαλε η σύζυγός του - Το μήνυμά του

Δύσκολες ώρες για τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και τη σύζυγό του. "Έχασαν" το μωρό που περίμεναν. Το μήνυμά του στον κόσμο...

Δύσκολες ώρες για τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και την οικογένειά του. Όπως ανακοίνωσε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, η σύζυγός του ήταν έγκυος και απέβαλε.

Ο ποδοσφαιριστής γνωστοποίησε πως η γυναίκα του είναι καλά στην υγεία της και ζήτησε σεβασμό από τον κόσμο σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που περνούν.

To μήνυμα που έστειλε ο Αϊτόρ μέσα από τα προσωπικά του social media:

«Γεια σας, με βαθύτατη θλίψη σάς ενημερώνουμε ότι χάσαμε το μωρό που περιμέναμε. Είμαστε συντετριμμένοι, από εδώ και πέρα θα γνωρίζουμε ότι η Ζωή, όπου κι αν βρίσκεται θα μας προσέχει. Η μαμά είναι καλά και σας ζητάμε σεβασμό αυτή την δύσκολη στιγμή».

