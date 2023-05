Πολιτική

Βαρουφάκης: Δεν θα υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση μετά τις εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 τάχθηκε κατά της νομοθετικής ρύθμισης που μπλοκάρει την κάθοδο τους κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές, εξηγώντας πως πρέπει να συντριβεί στην κάλπη.

Τα μετεκλογικά σενάρια, η οικονομία - ακρίβεια και το κόμμα Κασιδιάρη τέθηκαν επί τάπητος από τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνη Βαρουφάκη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Star.

Από θέση αρχής «προφανώς» και θα συνεργαζόταν με άλλα κόμματα συμμετέχοντας σε μια προοδευτική κυβέρνηση, δήλωσε εισαγωγικώς ο Γ. Βαρουφάκης, εκτιμώντας, συγχρόνως όμως, ότι «δεν θα υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση σε καμία των περιπτώσεων. Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση, χρειάζεται ένα προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να το σφυρηλατήσουμε πριν τις εκλογές. Εδώ, δεν είμαστε Γερμανία…», εξήγησε. Με άλλα λόγια, συνέχισε, δεν μπορεί να υπάρξει κοινό πρόγραμμα σε 2,5 μέρες, όσος είναι ο χρόνος ζωής μίας διερευνητικής εντολής. «Δύο χρόνια τώρα καλούμε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, όποιον θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό να κάνουμε συζήτηση…», προσέθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την εκτίμηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τα ποσοστά του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη θα συρρικνωθούν στις δεύτερες εκλογές, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε ως εξής: «...Συγκινούμαι πάρα πολύ με το ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα, ένα πράγμα θα ήθελε, το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη να εξαφανιστούμε και να μην μπούμε στη Βουλή. Ας κοιτάξει τα του οίκου του, εμείς κοιτάζουμε τα του δικού μας». Και στο σημείο αυτό, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός με την ψήφο ή ανοχή του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη. Και, την ίδια στιγμή, να αθετήσουν εκείνοι «όλα όσα έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες. Κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια».

Στο θέμα της ακρίβειας, ο Γ. Βαρουφάκης προέταξε το μέτρο της «δραστικής μείωσης του ΦΠΑ. Ο ανώτατος ΦΠΑ στη Γερμανία είναι 19%, στην Ελλάδα 24% [...] Θα έπρεπε να είναι το πολύ 15-16%». Ενώ υποστήριξε ότι σε κατ' ιδίαν συζητήσεις γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ, οι κ.κ. Σταϊκούρας και Τσακαλώτος απαντούν ότι «δεν τους αφήνουν οι τροϊκανοί, προφανώς δεν έφυγαν…». Ενώ, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, είπε πως «το καλάθι αγαθών που αγοράζει ένας κατώτατος μισθός σήμερα είναι 22% ισχνότερο από ό,τι πριν δύο χρόνια. Έχουμε συρρίκνωση του κατώτατου μισθού σε πραγματικές τιμές».

Κλείνοντας με τα της απαγόρευσης του κόμματος Κασιδιάρη, τάχθηκε κατά της νομοθετικής ρύθμισης, εξηγώντας ταυτοχρόνως ότι «πρέπει να τους συντρίψουμε στην κάλπη, στους μαζικούς χώρους, σε όλες τις γωνιές της κοινωνίας». Για τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, «πρέπει να κερδίσουμε τους ανθρώπους που ρέπουν προς το ναζισμό, επειδή έχουν οργή μέσα τους με όλα αυτά που συμβαίνουν και την οποία δεν μπορούν να την εκφράσουν αλλιώς [...] εδώ και δύο μήνες η κυβέρνηση διαφημίζει το κόμμα Κασιδιάρη», ανέφερε εν κατακλείδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση αλόγου στην Τζια (σκληρές εικόνες)

Καλαμάτα: 15χρονος μαχαίρωσε 28χρονο έξω από μπαρ

Εκλογές: Σταμάτης και Φωτίου στον ΑΝΤ1 για τα συμφέροντα των εργαζομένων