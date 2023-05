Κόσμος

Ενδοοικογενειακή βία - Ζαρκόφ: Οι θύτες δεν αρκεί να φυλακίζονται, χρειάζονται και θεραπεία

Η τοποθέτηση του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης Κρουμ Ζαρκόφ κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στο βουλγαρικό Κοινοβούλιο αναφορά με την ενδοοικογενειακή βία.

Σε μια τοποθέτησή του επί ενός νομοσχεδίου που συζητείται στο βουλγαρικό κοινοβούλιο αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία, ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Κρουμ Ζαρκόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν αρκεί όσοι καταδικάζονται για κακοποιητικές και εγκληματικές τέτοιες ενέργειες να φυλακίζονται απλά, σημειώνοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και θεραπεία.

Ο Ζαρκόφ υπογράμμισε ότι οι καταδικασμένοι για τέτοια εγκλήματα πρέπει να μεταχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να επανενταχθούν στην κοινωνία. «Αν αντιμετωπίζουν ψυχικά ή άλλου τύπου προβλήματα, θα πρέπει να μεταχειρίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην ξαναβλάψουν άλλους. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που προσπαθώ να αντιμετωπίσω ως υπουργός Δικαιοσύνης», είπε.

Ο υπηρεσιακός υπουργός αναφέρθηκε ότι οι περιπτώσεις υποτροπής και διάπραξης εκ νέου εγκλημάτων όσων αποφυλακίζονται συνιστά μια απειλή για την κοινωνία. Όπως είπε: «Επειδή αυτοί οι άνθρωποι φυλακίζονται, τιμωρούνται, μετά αποφυλακίζονται και διαπράττουν ξανά εγκλήματα. Και άλλοι υποφέρουν. Δεν πρόκειται μόνο για ανθρωποκτονίες. Πολλές γυναίκες και παιδιά υφίστανται κακοποιήσεις διαφόρων ειδών ή παραμένουν σε καθεστώς εξάρτησης, είτε αυτή είναι ψυχολογική είτε οικονομική».

