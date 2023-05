Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – CIA: Οι ρωσικές απώλειες στη Μπαχμούτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μάχες στην περιοχή της Μπαχμούτ μαίνονται τους τελευταίους 5 μήνες και η ομώνυμη πόλη έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

Ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί 100.000 απώλειες, ανάμεσά τους πάνω από 20.000 νεκροί, μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες σε μάχες εναντίον ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Μπαχμούτ, ανέφερε σήμερα ο Λευκός Οίκος, επικαλούμενος εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι μάχες στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα επίκεντρο το ανατολικό τμήμα της χώρας, με διακύβευμα τον έλεγχο της βιομηχανικής περιφέρειας Ντονμπάς, ιδίως στην πόλη Μπαχμούτ, που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι εχθροπραξίες στην πόλη αυτή, όπου και οι δυο πλευρές υφίστανται βαριές απώλειες, μαίνονται από το καλοκαίρι του 2022. Οι ανακοινώσεις των αντιμαχόμενων για την πορεία των μαχών εκεί είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου τόνισε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο αριθμός αυτός των 100.000 απωλειών των ρωσικών δυνάμεων βασίζεται σε εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις απώλειες περιλαμβάνονται περισσότεροι από 20.000 νεκροί, οι μισοί από τους οποίους από την ιδιωτική ομάδα μισθοφόρων Wagner.

«Η προσπάθεια της Ρωσίας για μια επίθεση στο Ντονμπάς κυρίως μέσω της Μπαχμούτ απέτυχε», ισχυρίστηκε ο Κίρμπι. «Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να καταλάβει κανένα πραγματικά σημαντικά στρατηγικό έδαφος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι Ρώσοι, είπε, είχαν κάποια εδαφικά κέρδη στην Μπαχμούτ, αλλά ότι τα κέρδη αυτά ήρθαν με «τρομακτικό κόστος», λέγοντας ότι η ουκρανική άμυνα στην περιοχή παραμένει ισχυρή.

«Η Ρωσία έχει εξαντλήσει τα στρατιωτικά της αποθέματα και τις ένοπλες δυνάμεις της και μόνο από τον Δεκέμβριο υπολογίζουμε ότι η Ρωσία έχει υποστεί περισσότερες από 100.000 απώλειες, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 20.000 νεκρών σε μάχες, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους ήταν στρατιώτες της Wagner», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Είναι πραγματικά σοκαριστικοί αυτοί οι αριθμοί», πρόσθεσε ο Κίρμπι, λέγοντας ότι το σύνολο αυτό είναι τριπλάσιο από τον αριθμό των Αμερικανών απωλειών στην Μάχη του Γκουανταλκανάλ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατέληξε λέγοντας ότι ένα ακόμη αμερικανικό πακέτο χορήγησης όπλων στην Ουκρανία θα ανακοινωθεί σύντομα.