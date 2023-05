Αθλητικά

Madrid Open: Ο Τσιτσιπάς στους 16 σε ματς για γερά νεύρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του αγώνα, το πρώτο σετ όπου ο Έλληνας πρωταθλητής αρχικά έσβησε set point και στη συνέχεια το κατέκτησε.

Στον 4ο γύρο του Madrid Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ (7-5, 3-6, 6-3) του Σεμπάστιαν Μπάες από την Αργεντινή και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Μπερναμπέ Ζαπάτα Μιράλες (No 42 της παγκόσμιας κατάταξης), ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Ρώσου Ρομάν Σαφιούλιν με 2-1 σετ. Ο "Tsitsifast" πήρε τη νίκη σε 2 ώρες και 14 λεπτά απέναντι στον 22χρονο τενίστα ο οποίος είναι στο Νο 31 των ATP Rankings.

Στο 1ο σετ, ήταν στο όγδοο game, όταν ο Μπάες έκανε το break για να προηγηθεί προσωρινά. Όμως, η αντίδραση του Τσιτσιπά ήταν άμεση, πήρε το ένατο game μετά από «μάχη», αφού ο Μπάες του έσβησε τρία break points. Με τρεις σερί πόντους και κάνοντας ένα ακόμη break στο σερβίς του Αργεντινού, ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το σετ με 7-5.

Στο 2ο σετ ο Σεμπάστιαν Μπάες προηγήθηκε με 3-0. Αν και ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-1, ο Αργεντινός αποδείχτηκε ανώτερος και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-3.

Στο 3ο σετ, στο όγδοο game ο Τσιτσιπάς έκανε το break στο σερβίς του Μπάες και πήρε το πλεονέκτημα για να πάρει το σετ με 6-3 ο Έλληνας τενίστας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση αλόγου στην Τζια (σκληρές εικόνες)

Καλαμάτα: 15χρονος μαχαίρωσε 28χρονο έξω από μπαρ

Εκλογές: Σταμάτης και Φωτίου στον ΑΝΤ1 για τα συμφέροντα των εργαζομένων