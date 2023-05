Κοινωνία

Λιόσια - Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο με θύματα τέσσερις αστυνομικούς στη λεωφόρο Φυλής.

Τέσσερις αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τραυματίστηκαν όταν όχημα το οποίο κινείτο στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Φυλής, έπεσε πάνω τους.

Η μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον συνδικαλιστή αστυνομικό Στράτος Μαυροειδάκο, ο ένας εκ των τεσσάρων αστυνομικών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και θα υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπιν Λάντεν: Ο τρομοκράτης - εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου

Πόλεμος στην Ουκρανία – CIA: Οι ρωσικές απώλειες στη Μπαχμούτ

Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός