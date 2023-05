Life

“The 2Night Show” - Σβήγκος: Η δήλωση για τη “θηλυκή του πλευρά” και η αποκάλυψη του Αρναούτογλου (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ξεδιπλώνει την ανήσυχη προσωπικότητά του και μιλάει για τους διαφορετικούς ρόλους της ζωής του.

Toν Σταύρο Σβήγκο υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Πρωτομαγιάς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και παρουσιαστής, ξεδιπλώνει την ανήσυχη προσωπικότητά του και μιλάει για τους διαφορετικούς ρόλους της ζωής του. Μεταξύ άλλων, θυμάται τα παιδικά του χρόνια στο οικογενειακό συνεργείο αυτοκινήτων, τις σπουδές ως μηχανικός και τη «στροφή» του στην υποκριτική.

Αρχικά, ο Σταύρος Σβήγκος εξέφρασε την απορία του για τον ντόρο που έγινε με μια φωτογράφιση του ηθοποιού, στην οποία είχε δηλώσει πως συμφιλιώθηκε με τη θηλυκή του πλευρά.

«Γιατί φάνηκε παράξενο σε κάποιους η δήλωσή σου ότι έχεις συμφιλιωθεί με τη θηλυκή σου πλευρά; Κι εγώ έχω συμφιλιωθεί με τη θηλυκή μου πλευρά» αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στην συνέχεια ο ηθοποιός ο εξήγησε: «Καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο ψωνίστικη φωτογραφία. Με ρώτησαν για την φωτογραφία κι είπα με χιούμορ, αλλά είναι κι αλήθεια “α συμφιλιώθηκα με την γυναικεία μου πλευρά”. Ότι έβαλα γυαλιά, που μοιάζουν πιο πολύ γυναικεία και μια πετσέτα στο κεφάλι. Η φωτογραφία δεν κρύβει κανένα μήνυμα και δεν υπάρχει καμία σκέψη από πίσω. Το είπα και προβοκατόρικα, για το κακό που έχουν κάνει τόσα χρόνια οι γενιές που προωθούσαν την ματσίλα και τον βαρβάτο άντρα και δεν κοιτούσαμε τις ευαισθησίες μας.

Ένας άνθρωπος που καταλήγει από το να δέρνει την γυναίκα του μέχρι το οτιδήποτε , είναι ο πιο φοβισμένος από όλους κι αυτός που έχει χάσει τον έλεγχο. Αυτό πρέπει να σταματήσει και να κοπεί.

Ήθελα να θίξω το θέμα του σεβασμού του ανδρικού στο γυναικείο φύλο. Πιστεύω και στη ισότητα 100% και δεν θα πω ότι μια γυναίκα είναι πιο πάνω από εμένα, ούτε εγώ πιο πάνω από εκείνη».





