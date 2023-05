Πολιτική

Εκλογές 2023: Ευθυμίου, Βίτσας και Έντμαν για το κόμμα Κασιδιάρη και τις συνεργασίες

Τι είπαν οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, που αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσεις για τις εκλογές της 21ης Μαΐου οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων συνεχίζουν τις εμφανίσεις και τις τοποθετήσεις τους για τα μείζονα ζητήματα και για τα διλήμματα των εκλογών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Δευτέρας η συζήτηση στο πολιτικό πάνελ επικεντρώθηκε στα προγράμματα των κομμάτων και τις προτάσεις τους, ενώ στο επίκεντρο και αυτής της πολιτικής συζήτησης βρέθηκε το θέμα για ενδεχόμενο συνεργασιών των κομμάτων μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Στο στούντιο της εκπομπής «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» οι:

Άννα Ευθυμίου - υποψήφια βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Βίτσας - υποψήφιος Δυτικός τομέας Β' Αθήνας

Έρικ Έντμαν - Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25

