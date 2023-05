Κοινωνία

Κολωνός: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Λίγες μέρες μετά την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας.

Ένας 69χρονος που είχε εξαφανιστεί το περασμένο Σάββατο 29 Απριλίου, από την περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής, εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτομαγιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ηλικιωμένος, για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα αναζητήσεων «SILVER ALERT» εντοπίστηκε νεκρός, λίγο πριν από τις 23:00, μέσα στο αυτοκίνητό του, που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Δήμητρας και Ιφιγενείας, στον Κολωνό.

Φως στην αιτία θανάτου του πρόκειται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα διενεργήσει ο ιατροδικαστής.

Σημειώνεται, ότι στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

