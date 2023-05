Αθλητικά

Πέθανε ο Παύλος Μυροφορίδης σε ηλικία μόλις 43 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Παύλου Μυροφορίδη. "Ραγίζει" καρδιές το μήνυμα φίλου του.

Πέθανε ο Παύλος Μυροφορίδης, παράγοντας του ποδοσφαίρου που εργάστηκε σε πολλές ομάδες.

Ο εκλιπών ήταν τελευταία τεχνικός διευθυντής στην Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ είχε περάσει και από Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλή, Άρη, Λαμία και Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπισε με σθένος σοβαρή ασθένεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

"Ραγίζει" καρδιές το μήνυμα φίλου του

Τον Παύλο Μυροφορίδη αποχαιρέτησε ο βετεράνος του πατραϊκού ποδοσφαίρου και επιχειρηματίας, Νίκος Ζαφειρόπουλος που ανάρτησε μια φωτογραφία όπου ήταν παρέα.

«Αδελφέ μου ηρέμησες. Ξεκουράστηκες. Σου άρεσε αυτή η φωτογραφία, αγαπούσες πολύ την Πάτρα και όλους μας. Ήσουν περήφανος και μάγκας και έτσι θα σε θυμόμαστε. Γιατί ρε φίλε όμως βιάστηκες τόσο πολύ… Απλά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Παυλάρα μου. Καλό ταξίδι…».

Πηγή: gnomip.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λιόσια - Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

“The 2Night Show” - Σβήγκος: Η δήλωση για τη “θηλυκή του πλευρά” και η αποκάλυψη του Αρναούτογλου (βίντεο)

Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός