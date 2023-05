Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ εάν έκανε τα μισά από αυτά που λέει, η χώρα θα χρεωκοπούσε σε 1 μήνα

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το οικονομικό του πρόγραμμα, τις κυβερνητικές συνεργασίες και τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη μία και μοναδική κάλπη, αυτήν της 21ης Μαΐου. Θέλω να νικήσουμε με καθαρή διαφορά, δεν θέτω ποτέ ποσοτικούς στόχους, θέλω στις 19 εναπομείνασες ημέρες να πείσω τους αναποφάσιστους συμπολίτες μας, θέλω να είναι τόσο καθαρή ώστε να μην αμφισβητείται την επόμενη ημέρα ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση και ποιος θα είναι πρωθυπουργός», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη, που παραχωρεί αυτήν την ώρα στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι «θα σεβαστώ απόλυτα τις συνταγματικές επιταγές, προφανώς και θα πάρω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εφόσον, όπως όλα δείχνουν, θα είμαστε πρώτο κόμμα και ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογήσω τις κινήσεις μου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, δε, ότι «αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μία σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τη σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δε συμφωνεί στην αλλαγή του άρθρου 16, δεν ψήφισε την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, μιλάμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις εγώ δεν έχω κρύψει ότι τάσσομαι υπέρ μονοκομματικών σταθερών κυβερνήσεων».

Έως το τέλος της επόμενης 4ετίας θα καταργηθεί σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος

Ο κ. Μητσοτάκης, επανέλαβε τη δέσμευσή του για καλύτερους μισθούς και αναφέρθηκε στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα οτι η ΝΔ κατήργησε το 8ωρο. «Δεν γίνεται με ψέματα να πάμε στην προεκλογική περίοδο», ανέφερε.

«Κεντρικός στόχος η αύξηση του μέσου μισθού κατά 25%. Ο καλύτερος τρόπος είναι περισσότερες επενδύσεις και μείωση της ανεργίας», ανέφερε.

«Η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ. Δεν είναι ακρίβεια Μητσοτακη γιατί αν ήταν έτσι δεν θα υπήρχε το πρόβλημα σε άλλες χώρες», συνέχισε ενώ ειπε πως το Καλαθι του Νοικοκυριού και το market pass βοήθησαν.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση αμφισβητεί τα στοιχεία, που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ και τόνισε χαρακτηριστικά «τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δεν είναι ακριβή και δεν λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα του 2022». Ο κ. Μητοτάκης έκανε εκ νέου λόγο για εισαγόμενη ακρίβεια και διερωτήθηκε: «εάν υπάρχει κάποιος, που να γνωρίζει το μαγικό τρόπο να μειωθούν οι τιμές ας μας τον πει, εκτός και εάν εννοούν λύσεις τύπου ΔΗΜΗΤΡΑ».

Επανέλαβε, δε, πως το σενάριο της μείωσης του ΦΠΑ δε λειτουργεί και επικαλέστηκε παραδείγματα άλλων χωρών, όπου το εν λόγω μέτρο δε λειτούργησε και η μείωση πιστώθηκε κατ ουσίαν στους παραγωγούς και όχι στους καταναλωτές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως έως το τέλος της επόμενης 4ετίας θα καταργηθεί σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος και επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως όσα υπόσχεται στο πρόγραμμά του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι παντελώς ανεφάρμοστα.

Προσωπικό στοίχημα για την επόμενη 4ετία η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Μειώθηκε ο ΦΠΑ στον καφέ; Ναι Μειώθηκε η τιμή; Όχι. Δεν δουλεύει. Δεν κερδίζει ο τελικός καταναλωτής. Είναι και δημοσιονομικό το θέμα και δεν είναι αποτελεσματικό. Ο ΦΠΑ όταν μπορέσουμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα έχουμε εξασφαλισμένη δημοσιονομική ισορροπία θα τον μειώνουμε σταδιακά για όλους. Ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μας να μειωθεί. Η αντιπολίτευση να πει ποιον άλλο φόρο θα αυξήσει για να αντισταθμίσει την απώλεια των εσόδων. Αυτά που λέει ο κ. Τσιπρας δεν τολμά να τα κοστολογήσει. Είναι παντελώς ανεφάρμοστα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εμείς ότι λέμε το κάνουμε. Το τέλος επιτηδεύματος θα το καταργήσουμε στη δεύτερη τετραετία σταδιακά. Όλες οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ο Μητσοτάκης αυτά που είπε τα έκανε και ο Τσιπρας για αυτά που είπε έκανε τα ανάποδα», συνέχισε και πρόσθεσε: «φέρτε αντικειμενικούς καθηγητές να σας κοστολογήσουνε κάθε μέτρο του κ. Τσίπρα ποσό κοστίζει». Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση. «Δείτε τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της Ελλαδος και της Ισπανίας. Η δίκη μας δούλεψε», ανέφερε.

Για τους νέους ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι είναι τεραστιο πρόβλημα το θέμα της στέγασης και των υψηλών ενοικίων. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» το οποίο έχει μεγαλη ανταπόκριση και δηλωσε πως θα διπλασιάσει τους πόρους.

Αναφέρθηκε και στις φοιτητικές εστίες και είπε πως κατασκευάζονται για δωρεάν στέγαση για τους φοιτητές ενώ αυξήθηκε και το επίδομα ενοικίου για τους φοιτητές. «Έχουμε ένα σχέδιο πως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι εφόσον εκλεγεί εκ νέου, το επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο μέσω και της συμμετοχής περισσότερων γυναικών. Αναφέρθηκε, δε και στις επιλογές στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο Επικρατείας, επαναλαμβάνοντας ότι το κυβερνών κόμμα δεν πήγε σε λογική επιλογών από το star system. Αναφερόμενος, δε, στην αποψινή θεματική εκδήλωση για την υγεία τόνισε εκ νέου ότι αποτελεί προσωπικό του στοίχημα για την επόμενη 4ετία η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά

Ειδικότερα, για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το νέο ΕΣΥ είναι μεγάλο προσωπικό του στοίχημα για τη 2η τετραετία. Τόνισε ότι θα γίνουν 10.000 προσλήψεις, θα ενισχυθούν οι πόροι και θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τα νησιά ενώ μίλησε για καλύτερο σύστημα διακομιδών.

«Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το ζήτημα πως προσελκύουμε γιατρους. Όμως έχουν γίνει κάποια βήματα στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια. Αν ήσαστε καπνιστής εμπίπτετε στις προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του πνεύμονα», πρόσθεσε.

"Εμείς δίνουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά. Ο νόμος Κατρούγκαλου τσάκισε τους συνταξιούχους", επεσήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την 13η σύνταξη που λέει ο κ. Τσιπρας ο πρωθυπουργός είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει 70 δισ. «Τα μισα από αυτά που λέει αν ήθελε να τα κάνει η χώρα θα χρεοκοπούσε σε ένα μηνα. Εμείς δώσαμε τα αναδρομικά των βασικών συντάξεων. Εμείς για πρώτη φορά είχαμε αυξήσεις μετά από 12 χρόνια. Εμείς δίνουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους και για αυτούς που είχαν προσωπική διαφορά δώσαμε 200-300 ευρώ. Θα τους στηρίζουμε έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει τελείως», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στα εθνικά θέματα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: "καλωσορίζω την αλλαγή στην τουρκική ρητορική αλλά δεν τρέφω και αυταπάτες, η "γαλάζια πατρίδα" είναι δομικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής και είναι εν δυνάμει απειλή για την πατρίδα μας. Δεν πρόκειται να συζητήσω οτιδήποτε αφορά στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.Εφόσον επανεκλεγώ θα επιχειρήσω μία προσωπική επαφη με το νικητή των εκεί εκλογών ώστε να ξαναπιάσουμε το νήμα αυτής της πρόσφατης βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων".

