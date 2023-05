Πολιτική

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανησυχούμε για νοθεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας γνωστό ότι το κόμμα της θα είναι υποψήφιο στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

«Το λογισμικό της Singular Logic έβγαζε παράνομα το όνομά μας», σημείωσε αναφερόμενη στο «κώλυμα» στην πλατφόρμα δήλωσης του συνδυασμού της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «η εκτίμησή μου είναι ότι έγινε σκόπιμα, η Πλεύση Ελευθερίας είναι που αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019. Διαπιστώσαμε ότι η Singular Logic έβγαζε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βγάζαμε εμείς και μας διέκοψε την επανακαταμέτρηση, κάτι για το οποίο έχουμε καταφύγει στη Δικαιοσύνη».

«Βεβαίως ανησυχούμε για νοθεία των εκλογών. Δεν είναι κάτι τωρινό, ούτε που το λέω τώρα, είχα καταθέσει μήνυση γιατί υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχει λογισμικό που μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα», είπε αναφερόμενη στην εποχή που ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι, «μαγείρεψε» εκλογικά αποτελέσματα.

Όσο αφορά στην πολιτική ταυτότητα της Πλεύσης Ελευθερίας, η ιδρύτριά του είπε πως «δεν είμαστε στα αλήθεια κόμμα, είμαστε μόνο για τις εκλογές, κατά τα άλλα, είμαστε ένα οριζόντιο κίνημα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι υποψήφια στις περιφέρειες της Εύβοιας, των Α’ Αθηνών και της Α’ Θεσσαλονίκης και το κόμμα της θα κατέβει με συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα.

Παίρνοντας θέση στα εθνικά ζητήματα, τάχθηκε κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, ζητώντας την ακύρωσής της μέσω δημοψηφίσματος.

Κληθείσα να πάρει θέση για το ζήτημα του κόμματος Κασιδιάρη είπε πως, «η διαφήμιση που κάνουν όλοι στον Κασιδιάρη είναι απίθανη και τόνισε ότι, «αν η Δικαιοσύνη λειτουργούσε κι αν τα κόμματα κι οι κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει την παρέμβαση στη δίκη της ΧΑ και είχε ολοκληρωθεί δευτεροδίκως η δίκη, δεν θα συζητούσαμε. Η δίκη στήθηκε με τέτοιον τρόπο που ήταν αδύνατο να τελειώσει η δίκη πριν θα έκανε πολλά χρόνια να τελειώσει, δεν θα συζητάγαμε για αυτά».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη συμμετοχή της στο debate ως η μόνη γυναίκα αρχηγός κόμματος, κατηγορώντας τα υπόλοιπα πως «αποσωπιούν το μεγαλύτερο κόμμα εξωκοινοβουλευτικό».

Εμφανίστηκε κάθετα αρνητική σε ενδεχόμενα μετακλογικής συνεργασίας, σε περίπτωση που το κόμμα μπει στη Βουλή. «Είναι απολύτως δεδομένο ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα κάνει αντιπολίτευση σε αυτούς. Δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα, με ενδιαφέρει να υπηρετήσω τον τόπο μου», είπε σχετικά.

Διέψευσε ότι υπήρξαν συζητήσεις της με τον Γιάνη Βαρουφάκη και είπε πως, «το 3ο μνημόνιο ήρθε επειδή κάποιοι αποφάσισαν να ξεπουλήσουν τη χώρα, γιατί ο Τσίπρας δεν χρησιμοποίησε τα όπλα που είχε».

Για το πού τάσσεται πολιτικά το κόμμα της είπε ότι τάσσεται στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους «Αριστεροί έχουν τραυματιστεί από τη σύληση της Αριστεράς».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Τους έχω δει να συνεργάζονται, το 2015 όταν κινδύνευε να ψηφιστεί το 3ο μνημόνιο», είπε.

Τέλος, απάντησε σε ερώτημα σχετικό με τα χρώματα του κόμματός της ότι, «η Πλεύση Ελευθερίας έχει δύο χρώματα. Το φούξια που παραπέμπει στους φεμινιστικούς και τους αγώνες για ισότητα. Και το γαλάζιο που παραπέμπει στην Ελλάδα».





Ειδήσεις σήμερα:

Λιόσια - Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

Εκλογές - Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ εάν έκανε τα μισά από αυτά που λέει, η χώρα θα χρεωκοπούσε σε 1 μήνα

Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός