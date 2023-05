Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Η Τζωρτζίνα δεν έβλεπε - Η οργισμένη αντίδραση του Δασκαλάκη

"Πόλεμος" δηλώσεων Κούγια - Γεωργακόπουλου λίγο πριν την έναρξη της δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης στους δημοσιογράφους μίλησαν ο συνήγορος της 34χρονης, Αλέξης Κούγιας, καθώς και ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη.

Ο κ. Γεωργακόπουλος, αναφέρθηκε στο σενάριο από την υπεράσπιση ότι η Τζωρτζίνα δεν έβλεπε, δεν άκουγε και ότι είχε νοητική υστέρηση. Όπως είπε ο πελάτης του είναι εξοργισμένος: «Είναι ξεκάθαρος. Η Τζωρτζίνα έβλεπε, άκουγε και είχε πλήρη αντίληψη.

Αντιδρούσε στα εξωτερικά ερεθίσματα και μάλιστα μου ζήτησε επίσης να μεταφέρω ότι απορεί και οργίζεται ότι η κατηγορούμενη επιτρέπει να διακινούνται τέτοια σενάρια για την κόρη της στον βωμό της υπεράσπισης της».



Στη συνέχεια ο Αλέξης Κούγιας σημείωσε πως «το παιδί δεν έβλεπε, τα έχει πει στην κατάθεσή της η κ. Παπαθεοδωροπούλου από την ανάκριση. Άρα ο κ. Γεωργακόπουλος έχει γίνει εκπρόσωπος τύπου του κ. Δασκαλακη; Το καταθέτει η κ. Παπαθεοδωροπούλου και εκεί το βρήκα εγώ διαβάζοντας την κατάθεση, γιατί ο δικηγόρος πρέπει να διαβάζει την δικογραφία. Το λέει η κυρία εντατικολόγος. Η κ. Παπαθεοδωροπούλου ρητώς το λέει: “Στην αρχή είμαστε σίγουροι ότι δεν έβλεπε καθόλου, μετά νομίζουμε ότι κάτι μπορεί να βλέπει”».

