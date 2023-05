Κοινωνία

Κρήτη – Καταγγελία: Πατέρας βίαζε και εξέδιδε την ανήλικη κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη προκαλούν τα στοιχεία που έχει καταθέσει η νεαρή κοπέλα για τα όσα πέρναγε στα χέρια του πατέρα της.

Ήταν ακόμα 15 ετών όταν ο πατέρας της, όπως καταγγέλλει, τη βίασε για πρώτη φορά. Πολύ γρήγορα άρχισε να την παζαρεύει σε διάφορους άνδρες με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι αμοιβής. Σε κάποιες περιπτώσεις εξαναγκαζόταν σε χρήση αλκοόλ και χασίς για να μην αντιδρά. Η κατάθεση με «τα ονόματα και τις διευθύνσεις» που είχε δώσει στην Αστυνομία, παρουσία ψυχολόγου, η 21χρονη σήμερα κοπέλα, στέλνει στο εδώλιο τον πατέρα της αλλά και πέντε Ηρακλειώτες. Μεταξύ αυτών ένας ηλικιωμένος επιχειρηματίας, ένας έμπορος και ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.

Η δίκη με τους έξι συνολικά κατηγορούμενους έχει προσδιοριστεί στα μέσα Ιουνίου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, για τις κατηγορίες: της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση, της εμπορίας ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση και της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση.

Η κοπέλα υποστηρίζει ότι αποφάσισε να «σπάσει» την σιωπή της αφού πια ενηλικιώθηκε καθώς δεν άντεχε άλλο αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Ο 49χρονος πατέρας ήταν ο πρώτος που τη βίασε ένα βράδυ στο αυτοκίνητο. Απείλησε ότι θα την σκοτώσει αν αποκάλυπτε το «μυστικό» τους και της υποσχέθηκε ότι δεν θα την πείραζε ξανά. Τρεις μήνες όμως αργότερα τη βίασε ξανά και αυτό πια γινόταν σε τακτική βάση, με βία και με ξύλο. Λίγους μήνες μετά άρχισε να την «πλασάρει» σε διάφορους Ηρακλειώτες έναντι αμοιβής.

«Ο παππούς έδωσε 500 ευρώ»

Το παζάρι φέρεται να ξεκίνησε με πρώτο πελάτη έναν ηλικιωμένο επιχειρηματία.

Το ίδιο το κορίτσι στην κατάθεση του αναφέρεται σε έναν «παππού».

«Σου αρέσει;» ρώτησε ο πατέρας τον ηλικιωμένο πελάτη μπροστά στο …εμπόρευμα. «Ωραία κοπέλα» φέρεται να απάντησε εκείνος. Τότε, πήγε στο αυτοκίνητο, όπως της είπε ο πατέρας, όσο οι δύο άνδρες συνομίλησαν για λίγο. Μετά ο παππούς κατευθύνθηκε προς το μέρος της ανήλικης και της έδωσε στο χέρι 500 ευρώ, τα οποία παρέδωσε αργότερα στον πατέρα της.

Η παθούσα υποστηρίζει ότι ο πατέρας την υποχρέωνε να συναντά τον «παππού» σε καθημερινή βάση σε δύο διαμερίσματα ιδιοκτησίας του, στο Ηράκλειο, ενώ εξαναγκαζόταν να πίνει αλκοόλ και να κάνει χρήση χασίς ώστε να κάμπτεται η αντίδραση της.

Με τον καιρό, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο πατέρας άρχισε να διευρύνει τον κύκλο των ανδρών στους οποίους εξέδιδε την ανήλικη κόρη του. Σύντομα στους «πελάτες» εντάχθηκε και ο γιος του ηλικιωμένου επιχειρηματία, όπως κατήγγειλε το ίδιο το κορίτσι, ενώ προστέθηκαν και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας έμπορος και ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.

Στην κατάθεση της η καταγγέλλουσα είχε αναφερθεί εκτενώς και στα άσχημα παιδικά χρόνια που είχε ζήσει, εκφράζοντας μίσος και αποστροφή για τον πατέρα της. Ανέφερε ότι την χτυπούσε, έσβηνε τσιγάρα στο λαιμό της, έβαζε εκείνη, τον αδερφό της και τη μητέρα της τιμωρία στα γόνατα για ώρες ή τους υποχρέωνε να κουβαλούν στις πλάτες τους κούτες με τσιμέντο, απαγορεύοντας τους να τις αφήσουν κάτω. Όταν πάλι πεινούσαν, έβαζε την οικογένεια του μέσα σε σούπερ-μάρκετ, τους έβαζε να μυρίζουν τα φαγητά και τα γλυκά και τους άφηνε στο τέλος νηστικούς.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λιόσια - Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ

Κολωνός: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός