Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας για την κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Πού αναμένονται τα φαινόμενα.

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από σήμερα Τρίτη (02-05-2023) και από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, καθώς και πρόσκαιρα θυελλώδεις ανέμους, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωση του Καιρού, το οποίο εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (02-05-2023) από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο και προς το βράδυ στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία (κυρίως τα δυτικά τμήματα) και την Πελοπόννησο.

Β. Αύριο Τετάρτη (03-05-2023)

α) στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

β) έως και τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, την κεντρική Στερεά και τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο.

γ) από τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2. Την Πέμπτη (04-05-2023) τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ωστόσο ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

