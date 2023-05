Αθλητικά

Δημήτρης Πέλκας: Προς αναζήτηση ομάδας ο Έλληνας διεθνής

Σε αναζήτηση ομάδας βρίσκεται πλέον ο Έλληνας άσος, Δημήτρης Πέλκας.

Ο Δημήτρης Πέλκας ψάχνει να βρει ομάδα. Ο Έλληνας άσος, που τους τελευταίους μήνες αγωνίζεται δανεικός στην Αγγλία και στη Χαλ, έχει συμβόλαιο με την Φενερμπαχτσέ μέχρι και το τέλος της σεζόν, με την τουρκική ομάδα να έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση μιας ρήτρας για την επέκταση τη συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο.

Ωστόσο, η «Φενέρ», σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, αποφάσισε να μην κάνει χρήση του όρου αυτού και έτσι το καλοκαίρι ο διεθνής μεοσοεπιθετικός μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει.

