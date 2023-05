Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Σαββίδης: Στο Εφετείο η δίκη για την είσοδό του με όπλο στην Τούμπα

Σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη με όπλο στην Τούμπα. Τι κατέθεσε ο διαιτητής της αναμέτρησης Γιώργος Κομίνης και ο τότε γενικός αρχηγός της ΑΕΚ Βασίλης Δημητριάδης.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης διεξάγεται από το πρωί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με κατηγορούμενο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη για την εισβολή με όπλο στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας, στον πολυσυζητημένο αγώνα πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, τον Μάρτιο του 2018.

Πρωτόδικα στον ομογενή επιχειρηματία είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον είχε κρίνει ένοχο (πέρσι τον Φεβρουάριο) για παράνομη είσοδο στο γήπεδο (χωρίς τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αθλητικού νόμου), όπως επίσης για οπλοκατοχή. Μαζί του κατηγορούμενος είναι ο τότε αθλητικός διευθυντής της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ Λούμπος Μίχελ, που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, για παράνομη είσοδο στο γήπεδο (είχε αθωωθεί για την πράξη της απειλής).

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν βρίσκονται στην αίθουσα του Εφετείου, όπου πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο διαιτητής εκείνης της αναμέτρησης Γιώργος Κομίνης, Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στο ιστορικό των γεγονότων και ειδικότερα στα όσα συνέβησαν μετά το 89ο λεπτό, όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε γκολ το οποίο αρχικά ο ίδιος ακύρωσε, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας. Απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, ο κ. Κομίνης ανέφερε ότι δεν δέχθηκε απειλή ή βιαιοπραγία από τον Ιβάν Σαββίδη. «Δεν ήθελε να δημιουργήσει ένταση, να ζημιώσει την ομάδα. Είναι άνθρωπος που έχει επενδύσει πακτωλό χρημάτων στην ομάδα. Συνήθως οι άνθρωποι που επενδύουν σε μία ομάδα έχουν σκοπό το καλύτερο και δεν θέλουν να την ζημιώσουν ή να υποστούν συνέπειες» κατέθεσε. Όσον αφορά τη φράση που του απηύθυνε στα αγγλικά ο κ. Μίχελς ότι «είσαι τελειωμένος» ("you are finished"), ο πρώην διαιτητής είπε ότι την εξέλαβε ως «διαιτητική αργκό».

Επόμενος μάρτυρας ήταν ο τότε γενικός αρχηγός της ΑΕΚ Βασίλης Δημητριάδης. Εξεταζόμενος από το δικαστήριο τόνισε ότι η αναμέτρηση ήταν κρίσιμη για την έκβαση του πρωταθλήματος, ενώ επισήμανε ότι το «γκολ αμφισβητήθηκε δημιουργώντας μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες». «Προσπάθησα να ηρεμήσω την κατάσταση. Ο κ. Μίχελς πήγε και είπε κάτι στο αφτί του κ. Κομίνη. Ο κ. Σαββίδης δεν έφτασε κοντά στον διαιτητή. Είχε δύο τρία άτομα μαζί του, προφανώς η συνοδεία του. Δεν πείραξαν κανέναν από τους δικούς μας. Έφτασε στα 1-2 μέτρα. Δεν είδα το όπλο», είπε -μεταξύ άλλων- ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής.

Ο ίδιος ρωτήθηκε κατ' επανάληψη για όσα είχε καταθέσει τότε στην Αστυνομία, ότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον απώθησε βίαια με τα δύο του χέρια, κάτι που είχε αναιρέσει καταθέτοντας ως μάρτυρας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. «Μπορεί να με έσπρωξε αλλά δεν έπεσα», κατέθεσε τώρα ο κ. Δημητριάδης, σχολιάζοντας ότι η κατάθεσή του είχε γίνει «ξημερώματα και κάτω από δύσκολες συνθήκες». Η επιμονή της έδρας να ρωτάει για τον εάν απωθήθηκε ο μάρτυρας, προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης του κ Σαββίδη, με δεδομένο, όπως τονίστηκε, ότι αναίρεσε την επίμαχη αναφορά.

Η δίκη διεκόπη για λίγη ώρα και θα συνεχιστεί με την εξέταση των υπολοίπων μαρτύρων, κυρίως αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από το ποινικό σκέλος. η αθλητική δικαιοσύνη είχε τιμωρήσει τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρία χρόνια και πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ στον Λ. Μίχελ είχε επιβληθεί απαγόρευση εισόδου για τρεις μήνες και πρόστιμο 15.000 ευρώ.

