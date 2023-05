Life

“Αόρατοι”: Διπλό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο.

Ένας φόνος, πέντε losers και μια εταιρεία που σχεδιάζει άλλοθι για κομπίνες.

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται αύριο, Τετάρτη 2 Μαΐου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1 σε ένα διπλό επεισόδιο που υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο με άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έναν ψιλικατζή, έναν ιδιοκτήτη video club, έναν άνεργο ηθοποιό, μία γραφίστρια και μία street performer.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ, ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 21:00

Ο Τόλης βγαίνει ραντεβού και, αν και τα πράγματα δεν ξεκινάνε καλά, στο τέλος δείχνει ενθουσιασμένος, όμως η κοπέλα έχει ατύχημα αργότερα την ίδια νύχτα, καθώς τη χτυπάει αυτοκίνητο και την στέλνει στο νοσοκομείο σε κώμα. Ο Τόλης προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της την επομένη, αλλά εκείνη δεν απαντά στα μηνύματά του. Το αναφέρει στη Ρόξι που τον ρωτάει με ενδιαφέρον. Η Μυρτώ ανακαλύπτει πως μια καινούρια παρεμφερής εταιρία είναι στα σκαριά. Οι ήρωές μας τη σαμποτάρουν, προσποιούμενοι τους πελάτες. Ο Άλεξ εμφανίζεται και δήθεν ζητά άλλοθι για να κερατώσει τον Ιάσονα το οποίο παρουσιάζει σε φωτογραφίες ως γκόμενό του. Όλη η ομάδα σαμποτάρει το σχέδιο των ανταγωνιστών και η Ρόξι δένεται καλύτερα με τον Τόλη, καθώς έχουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Στο τέλος, ο Ιάσονας παρουσιάζεται και ως αξιωματικός της ΕΥΠ που τους την είχε δήθεν «στημένη» για να τους φοβερίσουν, φέρνοντας και την παρέα με δύο περιπολικά έξω από την εταιρία. Η αντίπαλη ομάδα διαλύεται, το σχέδιο στέφεται με επιτυχία. Η Μυρτώ κάνει έρωτα με τον Μήτσο, αλλά στη συνέχεια, του εξηγεί πως πρέπει να ξεχάσουν αυτό που συνέβη μεταξύ τους, καθώς νιώθει μπερδεμένη. Ο Μήτσος κάνει πίσω και, σαν να μην έφτανε αυτό, ο Διονύσης δίνει δαχτυλίδι στη Μυρτώ κάνοντάς της πρόταση. Η εταιρία ζει μέρες δόξας, καθώς οι πελάτες έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Ένας από αυτούς είναι και ο Διονύσης, ο σύντροφος της Μυρτούς που ανακαλύπτει την εταιρία και ζητά ραντεβού, μιας και η Μυρτώ τελευταία τον έχει σε στενό έλεγχο κι εκείνος θέλει να κάνει «παράνομες» διακοπές με κάποια. Η Ρόξι με τον Ιάσονα κανονίζουν και συναντιούνται με τον Διονύση σε μια καφετέρια. Οι ήρωες δεν ξέρουν αν πρέπει να το πουν στη Μυρτώ, αλλά με τις απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη αποστολή και το βρώμικο μυαλό του Διονύση, αποφασίζουν να την ενημερώσουν. Η Μυρτώ, ξεπερνώντας την αρχική στεναχώρια και έκπληξή της, αποφασίζει να τον ξεμπροστιάσει με τη βοήθεια της ομάδας. Στο τέλος, η ίδια ξεκαθαρίζει τη σχέση της με το Διονύση. Η Μυρτώ γίνεται με αργά βήματα ζευγάρι με το Μήτσο. Ο Ιάσονας, την ώρα που σε ένα μπαράκι γιορτάζουν, παθαίνει ένα καρδιακό επεισόδιο και τον πάνε στο νοσοκομείο. Ο Τόλης ψάχνοντας το δωμάτιο του Ιάσονα στο νοσοκομείο, βρίσκει τυχαία την κοπέλα που είχε βγει ραντεβού, να είναι σε κώμα.

Συντελεστές

Παραγωγή: COSMOTE TV

COSMOTE TV Εκτέλεση Παραγωγής: Direct Productions

Direct Productions Σενάριο: Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης

Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης Σκηνοθεσία: Χάρης Μαζαράκης

Χάρης Μαζαράκης Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Τσιτζικάκης

Δημήτρης Τσιτζικάκης Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης

Γιάννης Δασκαλοθανάσης Ηχολήπτης: Αντώνης Ζερβός

Αντώνης Ζερβός Σκηνογραφος: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κωνσταντίνος Ζαμάνης Μοντάζ: Πάνος Πολύζος

Πάνος Πολύζος Ενδυματολόγος: Δομινίκη Βασιαγεώργη

Δομινίκη Βασιαγεώργη Producer: Γιώργος Μανώλης

Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σόφη Ζαννίνου, Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Ευθυμίου και Γεωργία Παντέλη.

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα: Κατερίνα Λέχου, Θανάσης Τότσικας κ.ά.

«ΑΟΡΑΤΟΙ» - Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Αναστέλλονται οι δίκες και οι πλειστηριασμοί

Μητσοτάκης: Θέλουμε να φέρουμε μια επανάσταση στην αναμόρφωση του ΕΣΥ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι