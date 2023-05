Κόσμος

Καραμπόλα στις ΗΠΑ: Τραγικός ο απολογισμός του δυστυχήματος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρα καραμπόλα με δεκάδες ΙΧ και φορτηγά από ανεμοθύελλα στο Ιλινόις.

Θύελλα σκόνης στις βόρειες ΗΠΑ προκάλεσε χθες Δευτέρα τεράστια καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται κουφάρια αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, από τα οποία αναδίδονται καπνοί, σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο, αυτοκίνητα σταματημένα στο γρασίδι πλάι στον δρόμο, πεσμένα στο πλάι, αναποδογυρισμένα, με την ατμόσφαιρα ακόμα γεμάτη σκόνη και καπνό και πολύ χαμηλή ορατότητα.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και «πάνω από 30» διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», έκανε γνωστό η αστυνομία του Ιλινόι.

BREAKING: Dust storm causes massive pileup along I-55 south of Springfield, Illinois; numerous injuries reported

pic.twitter.com/6lGleA1Trt — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 1, 2023

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες περί τις 11:00 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις μεγαλουπόλεις Σεντ Λούις και Σικάγο. Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου, κοντά στην κοινότητα Φάρμερσβιλ, καθώς η σκόνη τύφλωσε τους οδηγούς.

Οι τραυματίες είναι 2 ως 80 ετών και η κατάσταση αρκετών από αυτούς κρίνεται σοβαρή.

«Περίπου 30 φορτηγά δημόσιας χρήσης και και 40 ως 60 αυτοκίνητα» συγκρούστηκαν, ανάμεσά τους δυο ημιρυμουλκούμενα που «πήραν φωτιά», εξήγησε η αστυνομία.

Η καραμπόλα οφειλόταν «σε ισχυρούς ανέμους που μετέφεραν σκόνη από χωράφια στον αυτοκινητόδρομο, εκμηδενίζοντας την ορατότητα», διευκρίνισε.

Τον Ιούλιο του 2021, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα εξαιτίας ανεμοθύελλας στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.