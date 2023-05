Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Σήμερα Τρίτη έχω να σας πω τα καλύτερα", είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τρίτη.

"Παρά το γεγονός ότι ο Μάιος είναι ένας μήνας περίεργος, ο Πλούτωνας- ο οποίος έχει αποφασίσει να αλλάξει τα πάντα στο σύμπαν- σήμερα γίνεται ανάδρομος" τόνισε και συμπλήρωσε "τα πολύ πολύ σημαντικά γεγονότα που ετοιμάζει ο Πλούτωνας, φεύγει για λίγο για να μας αφήσει να ηρεμήσουμε".

Για την σημερινή ημέρα, η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, επεσήμανε "ο Ερμής είναι ανάδρομος και μαζί με τον Ήλιο φέρνουν στο προσκήνιο παλιές υποθέσεις, ειδικά για Ταύρους, Λιοντάρια, Σκορπιούς και Υδροχόους".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





