Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Σταθερά πρώτοι και με διαφορά

Οι τηλεθεατές εμπιστεύτηκαν για την ενημέρωσή τους και τον Απρίλιο την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.

Την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εμπιστεύτηκαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους και τον Απρίλιο, δίνοντάς της την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν πρώτοι με μέσο όρο 16,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 2,8 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή του ΑΝΤ1 σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 25-44) έφτασε το 22,3%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 45-54) άγγιξε το 15,7%.

