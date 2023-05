Life

“Το Πρωινό” στην κορυφή της τηλεθέασης

Πρώτη και με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης ήταν και τον Απρίλιο η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

«Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν και τον Απρίλιο η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο, στη ζώνη προβολής της, με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

«Το Πρωινό» χτύπησε μέσο όρο 17,7%, στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω κατά 2,6 μονάδες το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή κατέγραψε σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 35-44) 22,3%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 35-44) έφτασε το 15,7%.

