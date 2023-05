Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Οι νεοναζί πρέπει να είναι στην φυλακή και όχι να κάνουν καμπάνια από την φυλακή

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ερωτηθείς γιατί δεν κατέθεσε υπόμνημα στον Αρειο Πάγο για το κόμμα Κασιδιάρη και το δημοσίευμα που γράφει για συνάντησή του με τον Βαρουφάκη στο Σούνιο.

Με πρόσκληση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τηλεοπτική αντιπαράθεση ξεκίνησε την συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Για το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη και τις κατηγορίες του πρωθυπουργού είπε ότι «πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλο πανικό ο κ. Μητσοτάκης και απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και απέναντι στην αριστερά συνολικά. Εμείς πιστεύουμε ότι οι νεοναζί πρέπει να είναι στην φυλακή αλλά όχι για να κάνουν καμπάνια αλλά γιατί ήταν εγκληματική οργάνωση».

Θύμισε ότι είχε καταθέσει τροπολογία που θα μπορούσε να αποκλείσει κάθε κόμμα που θα είχε στους συνδυασμούς του καταδικασμένους. Για την κατηγορία του κ. Μητσοτάκη είπε: «Γιατί να καταθέσουμε υπόμνημα στον 'Αρειο Πάγο, για μία τροπολογία που δεν ψηφίσαμε».

Θύμισε ακόμη την καταγγελία του κ. Τζανερίκου ο οποίος κατήγγειλε ότι τον κάλεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για να διευθετήσεις το θέμα. «Αν θέλεις να υπερασπιστείς την Δημοκρατία δεν ακολουθείς αντιδημοκρατικές μεθόδους. Ας βγει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει τον πολέμιο της ακροδεξιάς όταν έχει στο κόμμα του τον κ. Βορίδη, τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Πλεύρη».

Σημείωσε ακόμη ότι «βλέπω μία μεγάλη αναταραχή στην δεξιά πολυκατοικία με τους αποκλεισμούς κομμάτων, μετά το κόμμα Κασιδιάρη, το κόμμα του κ. Εμφιετζόγλου, το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Αυτή η κινητικότητα δεν είναι φυσιολογική, βλέπω ότι στη ΝΔ θέλουν να εξαφανίσουν κάθε τι που είναι στα δεξιά τους για να μονοπωλήσουν μία στρατηγική που ξεκίνησε με την φωτογράφιση στον φράχτη του Έβρου».

Διέψευσε δε την πληροφορία ότι «συναντήθηκε με τον Γιάνη Βαρουφάκη» λέγοντας μάλιστα ότι πρόκειται για «τακτικές Τραμπ» και πρόσθεσε σκωπτικά ότι «δεν μπορώ να εξηγήσω τον ξαφνικό έρωτα Μητσοτάκη-Βαρουφάκη». Ξεκαθάρισε ότι «Δεν κάνω συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων στα κρυφά».

Βαρουφάκης: Fake news του κ. Μητσοτάκη

Σε σχετική διάψευση προχώρησε και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης: «Μόνο ενδεικτική της απελπισίας του κ. Μητσοτάκη είναι η αναφορά του («δεν το υιοθετώ αλλά λένε…») στα fake news περί επίσκεψής μου στο εξοχικό του κ. Τσίπρα. Τόσο μεγάλη ανάγκη έχει να συσπειρώσει την Δεξιά Πολυκατοικία που επιστρατεύει μύθευμα χυδαίας δεξιάς φυλλάδας;», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

