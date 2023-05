Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος: Το μαύρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ταιριάζει στην Ελλάδα

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει από πολλές πλευρές μία εξαίρεση γι' αυτό και μία χαλαρή ψήφος «μπορεί να μας πάει πίσω ολοταχώς σε μία εποχή και σε ένα περιβάλλον τοξικότητας που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε», τόνισε ο Άκης Σκέρτσος.

«Τρεις εβδομάδες πλέον μας χωρίζουν από την κρίσιμη κάλπη της 21ης Μαΐου που θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία για να κάνουμε όλοι μαζί, συλλογικά και ατομικά άλματα προς τα μπρος χωρίς να μένει κανείς πίσω», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, 'Ακης Σκέρτσος ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Διότι η χώρα μας δεν μπορεί να γυρίσει ξανά πίσω ούτε όμως και να μείνει στάσιμη εξαιτίας ενός μέρους του πολιτικού συστήματος που δεν μπορεί να συνεννοηθεί ούτε στα στοιχειώδη με άλλες δυνάμεις, που αποστρέφεται την πραγματική πρόοδο που δεν διαθέτει καμία πρόταση για το μέλλον. Η χώρα μας δεν πρέπει να μπει ξανά σε καμιά πολιτική περιδίνηση που θα την απομακρύνει εκ νέου από την υπόλοιπη Ευρώπη όπως συνέβη την περίοδο 2015-2019. Μείναμε στην Ευρώπη τότε χάρη στη φιλελεύθερη παράταξη. Κάναμε βήματα μπροστά από το 2019 παρά τις κρίσεις και πρέπει πλέον να γίνουμε Ευρώπη σε όλους τους τομείς, με αυτούς που ξέρουν που θέλουν και που μπορούν».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε «στα άλματα που η σημερινή κυβέρνηση εγγυάται» επισημαίνοντας πως το πρόγραμμα της ΝΔ χαρακτηρίζεται από μία λέξη, τη φιλοδοξία η Ελλάδα να γίνει καλύτερη και να ανήκει στους καλύτερους. Δηλαδή όπως είπε άλματα στην οικονομία (εξειδικεύοντάς τα), στην υγεία, στο Κράτος, στο περιβάλλον και στην ενέργεια αλλά και στο κοινωνικό κράτος και άλματα στην προστασία και ασφάλεια των συνόρων μας, με αναφορές ουσιαστικά σε σημεία του προγράμματος για την επόμενη τετραετία, που παρουσίασε πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός.

«Παραγωγική, κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή, δίκαιη και ισχυρή, αυτό είναι το όραμά μας για την Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε», τόνισε ο κ. Σκέρτσος. «Για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Αυτό διακυβεύεται στις κάλπες της 21ης Μαΐου, το αν θα αφήσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος οριστικά πίσω μας ώστε να πορευτούμε με αισιοδοξία, εθνική αυτογνωσία, πίστη στις δυνάμεις μας αλλά και αυτοκριτική όπου χρειάζεται με γενναία δράση διόρθωσης για όσα δεν γίνονται σωστά και πρέπει να αλλάξουν», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ακόμη: «απέναντι στη δική μας οραματική και ταυτόχρονα ρεαλιστική αλλά και πλήρως κοστολογημένη πρόταση», αντέτεινε ότι «υπάρχει μία συνταγή ξαναζεσταμένη η οποία είναι και δοκιμασμένη και αποτυχημένη» και έκανε αναφορές στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή. Υπογράμμισε πως όλα όσα βλέπουμε σε αυτό αλλά και σε ολόκληρη την προεκλογική καμπάνια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρονται «σε μία Ελλάδα του παρελθόντος σα να μη μεσολάβησαν οχτώ χρόνια από τότε, σα να μην έχει γίνει ούτε ένα βήμα μπρος από τότε. Το μαύρο όμως του ΣΥΡΙΖΑ δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Το μαύρο αξίζει μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο έχει αυτές τις ιδέες», είπε χαρακτηριστικά.

«Μας λένε ότι αν χάσουν δεν θα φταίνε οι ίδιοι αλλά θα φταίνε οι πολίτες διότι παραπλανήθηκαν ως αφελείς από κάποια κυβερνητική προπαγάνδα. Πρακτικά μας λένε ότι οι ίδιοι δεν κάνουν λάθος ποτέ. Λάθη κάνουν μόνο οι άλλοι. 'Αρα οι ίδιοι δεν πρόκειται και να διορθωθούν ποτέ αφού είναι αλάνθαστοι. Μας λένε και μας υπόσχονται ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είναι οχταπλάσιας αξίας από το πρώτο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 που ποτέ δεν εφάρμοσαν. Και φυσικά όπως εκείνο έτσι και αυτό, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. 83 δισεκ ευρώ το κοστολόγησε το ΓΛΚ έναντι 12 δισεκ ευρώ του αντίστοιχου προγράμματος του 2015».

Είπε επίσης «θα έλεγα να πάνε να ρωτήσουν τη Μάγδα Φύσσα αν θέλει ξανά τον Κασιδιάρη στη Βουλή διά αντιπροσώπων του και μετά να μας εξηγήσουν γιατί δεν ψήφισαν τις μόνες διατάξεις που μπορούν να κρατήσουν εκτός Βουλής μία εγκληματική οργάνωση όπως και γιατί δεν κατέθεσαν ούτε ένα υπόμνημα στον 'Αρειο Πάγο».

Επισημαίνοντας ότι ακόμη περιμένουμε την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε ότι χθες βράδυ μάθαμε και την πρώτη δημόσια ομολογημένη προγραμματική σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη που είπε ότι ούτε αυτός θέλει το κόμμα Κασιδιάρη να βρίσκεται εκτός Βουλής. Ούτε συμφωνεί με τις διατάξεις της κυβέρνησης. «Ψαρεύουν στα θολά νερά του κόμματος Κασιδιάρη χωρίς να αναλαμβάνουν μία υπεύθυνη έντιμη και γενναία θέση αρχής για το αν οι εχθροί της Δημοκρατίας και οι εγκληματικές οργανώσεις μπορούν να βρίσκονται στη Βουλή».

Μίλησε επίσης για ελιτίστικη άποψη χαρακτηρίζοντας εκείνη που μιλάει για ένα ψηφοδέλτιο προσωπικοτήτων και επικρίνει ταυτόχρονα το ψηφοδέλτιο της ΝΔ με επικεφαλής μια νέα, άξια γυναίκα από το Παλαίκαστρο της Σητείας στην Κρήτη ότι δεν είναι μία τέτοια προσωπικότητα. Κάθε πολίτης της χώρας είναι προσωπικότητα. Να πάνε να το πούνε αυτό στις 7.500 γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού χάρη στο πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά που υλοποίησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη ή στα 3.500 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που πλέον βρίσκονται σε ασφαλή σπίτια και καταφύγια.

Αναφέρθηκε στην επίθεση πολιτικής βίας σε βάρος του υπουργού Υγείας και είπε ότι η ΝΔ έχει σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις καταδικάσει την πολιτική βία που δέχθηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτά τα ζητήματα από τη ΝΔ παρά μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδική αναφορά έκανε στον όρο «νατουραλιζέ Έλληνες» αλλά και στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει υποψήφιος στις Σέρρες ενώ αν διέθετε πραγματική ευαισθησία και ενσυναίσθηση θα έπρεπε να είχε κατέβει υποψήφιος στο Μάτι και στο υπόλοιπο Αττικής το 2019, ως ένδειξη ελάχιστης μεταμέλειας.

Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει από πολλές πλευρές μία εξαίρεση γι αυτό και μία χαλαρή ψήφος στην κάλπη της 21ης Μαΐου μπορεί να μας πάει πίσω ολοταχώς σε μία εποχή και σε ένα περιβάλλον τοξικότητας που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε.

Ο κ. Σκέρτσος ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του με μια σύγκριση βασικών μεγεθών μεταξύ του 2019 και σήμερα.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Τρεις εβδομάδες πλέον μας χωρίζουν από την κρίσιμη κάλπη της 21ης Μαΐου που θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία για να κάνουμε όλοι μαζί συλλογικά και ατομικά άλματα προς τα μπρος, χωρίς να μένει κανείς πίσω. Διότι η χώρα μας δεν μπορεί να γυρίσει ξανά πίσω ούτε να μείνει στάσιμη εξαιτίας ενός μέρους του πολιτικού συστήματος που δεν μπορεί να συνεννοηθεί -ούτε στα στοιχειώδη- με άλλες δυνάμεις, αποστρέφεται την πραγματική πρόοδο και δεν διαθέτει καμία πρόταση για το μέλλον.

Η χώρα μας δεν πρέπει να μπει ξανά σε μια πολιτική περιδίνηση που θα την απομακρύνει εκ νέου από την υπόλοιπη Ευρώπη όπως συνέβη την περίοδο 2015-2019. Μείναμε στην Ευρώπη τότε, χάρη στη φιλελεύθερη παράταξη, κάναμε βήματα μπροστά από το 2019 έως σήμερα παρά τις κρίσεις, και πρέπει πλέον να γίνουμε Ευρώπη σε όλους τους τομείς με αυτούς που ξέρουν, που θέλουν και μπορούν.

Ποια είναι τα άλματα που εμείς εγγυόμαστε; Το πρόγραμμα μας χαρακτηρίζεται από μια λέξη: Τη φιλοδοξία η Ελλάδα να γίνει καλύτερη και να ανήκει στους καλύτερους.

Μιλάμε για 'Αλματα στην οικονομία: Με διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης και επενδύσεων από την υπόλοιπη Ευρώπη, με ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023, με 25% αύξηση κατώτατου και μέσου μισθού, αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μείωση της φοροδιαφυγής στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ραγδαία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους κάτω από 130% έως το τέλος της τετραετίας, με χαμηλό πληθωρισμό αλλά και κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων με προστασία των πραγματικά ευάλωτων, με νέο ρεκόρ εξαγωγών και ξένων επενδύσεων ως μερίδιο του Α.Ε.Π., μαζί με αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης, της ευφυούς και βιολογικής γεωργίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και με 12 περίοδο τουρισμού.

Μιλάμε για 'Αλματα στην υγεία: Με προσλήψεις 10.000 πρόσθετων νοσηλευτών και γιατρών και καλύτερες αμοιβές για τους επαγγελματίες υγείας, 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, ψηφιακό φάκελο ασθενούς έως το 2025, δωρεάν προσωπικό γιατρό και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εθνικό σύστημα υγείας.

Μιλάμε για 'Αλματα στο κράτος: Με αξιολόγηση ,εκπαίδευση ενδυνάμωση και καλύτερες αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων όλων των δημοσίων υπάλληλων, με ψηφιοποίηση έως το 2027 όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες μέσω του gov.gr, με γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά της χώρας μας, με μια δικαιοσύνη που δεν καθυστερεί και βγάζει αποφάσεις σε χρόνο αντίστοιχο με την υπόλοιπη Ευρώπη, με λιγότερες εστίες ανομίας στις πολεοδομίες, στα πανεπιστήμια, στα κέντρα των πόλεων μας που δεν μπορούν να είναι άβατα για τους δημοκρατικούς πολίτες στο όνομα κάποιων ανελεύθερων και φασιστικών αντιλήψεων.

Μιλάμε για άλματα στο περιβάλλον και την ενέργεια: Με ακόμη πιο γρήγορη χρήση των ΑΠΕ ώστε το 80% της ηλεκτρικής μας ενέργειας να παράγεται από ήλιο, αέρα και νερά και η Ελλάδα να γίνει ενεργειακά αυτόνομη και αυτάρκης έως το 2030, με 20 εκ αναδασώσεις δέντρων στα δασικά μας Συστήματα αλλά και καθαρισμούς 10αδων χιλιάδων στρεμμάτων, με λειτουργία 45 σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και ανακύκλωση πολλών ρευμάτων, με τον πρωτοποριακό θεσμό των απάτητων βουνών που προστατεύει την ελληνική χλωρίδα και πανίδα από την ασύμμετρη οικονομική ανάπτυξη.

Μιλάμε για άλματα στο κοινωνικό κράτος: που πρέπει επιτέλους να το νιώσει δίπλα του κάθε Πολίτης σαν αρωγό και όχι σαν εμπόδιο. Με το μεγάλο πρόγραμμα «Σπίτι μου» για φθηνή στέγη των νέων. Με τον προσωπικό βοηθό για την αυτόνομη διαβίωση των ΑμεΑ. Με τις δομές και εφαρμογές στήριξης των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία και την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας, με προγράμματα δωρεάν προληπτικών μαστογραφιών που έχουν σώσει τη ζωή έως σήμερα σε περισσότερες από 7.500 γυναίκες. Με επέκταση δικαιωμάτων παντού ώστε να μην υπάρχουν πολίτες 1ης και 2ης κατηγορίας στη χώρα μας.

Μιλάμε τέλος για άλματα στην προστασία και ασφάλεια των συνόρων μας: Μιλάμε για την ισχυρή Ελλάδα που πλέον έχει δυνατή φωνή και άξια εκπροσώπηση στο εξωτερικό, μιλάμε για τον υπεύθυνο πατριωτισμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που μας έχει εξασφαλίσει ένα 4πλασιο σε αξία εξοπλιστικό πρόγραμμα σε σχέση με την περίοδο 2015-2019, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε είδους υβριδικές απειλές, να έχουμε καλύτερη φύλαξη των συνόρων με ολοκλήρωση του φράχτη στον Έβρο, αποτροπή σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα των παράνομων δικτύων διακινητών, αλλά και έρευνα-διάσωση για τους πραγματικά ευάλωτους και δυστυχισμένους πρόσφυγες.

Παραγωγική, κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή, δίκαιη και ισχυρή. Αυτό είναι το όραμα μας για την Ελλάδα, αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτό διακυβεύεται στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Το αν θα αφήσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος οριστικά πίσω μας για να πορευτούμε με αισιοδοξία, εθνική αυτογνωσία, πίστη στις δυνάμεις μας αλλά και αυτοκριτική όπου χρειάζεται -με γενναία δράση διόρθωσης -για όσα δεν γίνονται σωστά και πρέπει να διορθωθούν.

Απέναντι στη δική μας οραματική και ταυτόχρονα ρεαλιστική και πλήρως κοστολογημένη πρόταση -θυμίζω ότι το Σάββατο κατατέθηκε στην Κομισιόν το εθνικό σχέδιο σταθερότητας και ανάπτυξης- που συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους προγραμματικούς στόχους και τα μέτρα πολιτικής που τους επιτυγχάνουν- υπάρχει μια συνταγή ξαναζεσταμένη που είναι και δοκιμασμένη και αποτυχημένη.

Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που δημοσιεύθηκε κακήν κακώς την περασμένη Παρασκευή, όπως και στην προεκλογική καμπάνια του, βλέπουμε ιδέες, ύφος, πρόσωπα, βγαλμένα από το συρτάρι του 2015. Αναφέρονται σε μια Ελλάδα του παρελθόντος σαν να μην μεσολάβησαν 8 χρόνια από τότε , σαν να μην έχει γίνει ούτε ένα βήμα μπρος από τότε. Το μαύρο όμως του ΣΥΡΙΖΑ δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Το μαύρο αξίζει μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο έχει αυτές τις ιδέες.

Η πραγματικότητα, δυστυχώς, είναι ότι οι μόνοι που είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι είναι ο κ. Τσίπρας και η ομάδα του. Καμία βελτίωση, καμιά αυτοκριτική, καμία μεταμέλεια. Δεν αναγνωρίζουν κανένα λάθος λόγω της ακλόνητης ηθικής υπεροχής που τους χαρακτηρίζει, του δήθεν αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος που υποτιμά βαθιά πρώτα και κύρια τους ίδιους τους πολίτες, τη σκέψη και τα συναισθήματα τους.

Μας λένε ότι αν χάσουν δεν θα φταίνε οι ίδιοι, αλλά οι πολίτες διότι «παραπλανήθηκαν ως αφελείς από κάποια προπαγάνδα». Πρακτικά μας λένε ότι οι ίδιοι δεν κάνουν λάθος ποτέ. Λάθη κάνουν μόνο οι άλλοι. 'Αρα οι ίδιοι δεν πρόκειται και να διορθωθούν ποτέ , αφού είναι αλάνθαστοι.

Μας λένε και μας υπόσχονται ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είναι 8πλάσιας αξίας από το πρώτο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που ποτέ δεν εφάρμοσαν. Και φυσικά όπως εκείνο έτσι κι αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. 83 δις ευρώ το κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους έναντι 12 δισ ευρώ του 2015.

Μας λένε ότι είναι υπέρμαχοι της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, κατά του φασισμού και του ναζισμού. Θα έλεγα να πάνε να ρωτήσουν τη Μάγδα Φύσσα αν θέλει να δει τον Κασιδιάρη ξανά στη Βουλή δια αντιπροσώπων. Και μετά να μας εξηγήσουν γιατί δεν ψήφισαν τις μόνες διατάξεις που μπορούν να κρατήσουν εκτός Βουλής μια εγκληματική οργάνωση και γιατί δεν κατέθεσαν ούτε ένα υπόμνημα στον 'Αρειο Πάγο. 65 ώρες μετά το ερώτημα που έθεσα το περασμένο Σάββατο ακόμη αναμένουμε την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βράδυ πάντως μάθαμε και την πρώτη δημόσια ομολογημένη προγραμματική τους σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Βαρουφάκη που είπε ότι δεν θέλει το κόμμα Κασιδιάρη εκτός Βουλής, ούτε συμφωνεί με τις διατάξεις της Κυβέρνησης. Ψαρεύουν στα θολά νερά των ψηφοφόρων του κόμματος Κασιδιάρη χωρίς να αναλαμβάνουν μια υπεύθυνη έντιμη και γενναία θέση αρχής για το αν οι εχθροί της δημοκρατίας και οι εγκληματικές οργανώσεις μπορούν να βρίσκονται στη Βουλή.

Μας λένε ότι είναι με το λαό και όχι με τις ελίτ. Όμως δεν υπάρχει πιο ελιτίστικη άποψη από εκείνη που μιλάει για ένα ψηφοδέλτιο «προσωπικοτήτων» και επικρίνει ταυτόχρονα το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής μια νέα άξια γυναίκα από το Παλαίκαστρο της Σητείας στην Κρήτη, ότι δεν είναι μια τέτοια προσωπικότητα. Να πάνε να το πουν αυτό στις 7.500 γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού χάρη στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» που υλοποίησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη ή στα 3.500 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που ήταν έρμαια διακινητών και σωματεμπόρων επί των ημερών τους και πλέον βρίσκονται σε ασφαλή σπίτια και καταφύγια.

Μας λένε ότι μάχονται για τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια των πολιτών. Όμως τους πήρε 30 ώρες για να βγάλουν μια νερόβραστη ανακοίνωση που λέει ψέματα και δήθεν καταδικάζει τις επιθέσεις πολιτικής βίας χωρίς καν να ονομάζει το πιο πρόσφατο θύμα της τον Θάνο Πλεύρη που δέχθηκε μια άθλια επίθεση από θρασύδειλα φασιστοειδή ενώ είχε δίπλα του τον 8χρονο γιο του, τη 13χρονη κόρη του και τη σύζυγο του. Πως άραγε θα υπερασπιστούν τα θύματα βίας τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας από τους κάθε λογής νταήδες όταν το πρώτο και τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι το αν οι θύτες στέκονται από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της πολιτικής βίας;

Όσο για το αν η Νέα Δημοκρατία έχει καταδικάσει επιθέσεις βίας σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχω εδώ τουλάχιστον 6 -όχι μια- ονομαστικές καταδίκες από τη Νέα Δημοκρατία για επιθέσεις πολιτικής βίας στην κα. Τζάκρη, στον κ. Καστόρη, στον κ. Κωνσταντινέα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καισαριανή, στον κ. Φλαμπουράρη, στον κ. Πολάκη. Δεν υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά σε αυτά τα ζητήματα από τη Νέα Δημοκρατία. Παρά μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μας λένε ότι μάχονται για δίκαια του ελληνισμού και αποκαλούν «νατουραλιζέ ομογενή» τον κ. Στυλιανίδη, μια βαθύτατη προσβολή στον κυπριακό ελληνισμό. Κύριε Τσίπρα οι Κύπριοι δεν είναι «νατουραλιζέ Έλληνες», είναι Έλληνες.

Μας λένε ότι νοιάζονται για τα θύματα των Τεμπών και ακούμε ότι ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει επί τούτου υποψήφιος στις Σέρρες. Μα τι υποκρισία! Αν είχε πραγματική ευαισθησία και ενσυναίσθηση ο κ. Τσίπρας θα είχε κατέβει υποψήφιος στο Mάτι και στο υπόλοιπο Αττικής το 2019 ως ένδειξη ελάχιστης μεταμέλειας. Αλλά δεν το έκανε. Και το μόνο που εισέπραξαν τα θύματα και οι οικογένειες τους τότε αντί για ειλικρινή συντριβή ήταν περιφρόνηση και απαξίωση.

Όλα αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μια δημοκρατική, ηθική, εθνική αλλά και δημοσιονομική εξαίρεση. Μια χαλαρή ψήφος στην κάλπη της 21ης Μαΐου μπορεί να μας πάει πίσω ολοταχώς σε μια εποχή και ένα περιβάλλον τοξικότητας που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Οι πολίτες θέλουν και δικαιούνται υγιή κανονικότητα και αισιοδοξία. Όχι άλλη τοξικότητα και πολιτικούς αναχρονισμούς του περασμένου αιώνα.

Όσο πιο ισχυρό και ξεκάθαρο είναι το μήνυμά της επικείμενης κάλπης της 21ης Μαΐου, τόσο πιο κοντά θα μας φέρει στην ασφάλεια, τη σιγουριά και στην πρόοδο, ακυρώνοντας την παγίδα της απλής αναλογικής και το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας από τις πολλές εκδοχές της που ακούμε καθημερινά.

Όλες στην πραγματικότητα είναι συνταγές ακυβερνησίας και παραλυσίας, με τα οικονομικά προγράμματα των εν δυνάμει εταίρων να οδηγούν είτε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, χρεοκοπία και νέα εποπτεία όπως του ΣΥΡΙΖΑ είτε σε έξοδο από το ευρώ, όπως το σχέδιο «Δήμητρα» του κ. Βαρουφάκη.

Σ αυτές τις πολύ σημαντικές για το μέλλον της Πατρίδας μας εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχονται με καθαρό πρόταγμα: Μια Ελλάδα με περισσότερη συμμετοχή, ισότητα και ευκαιρίες για κοινωνική άνοδο και κινητικότητα.

Αυτή άλλωστε είναι και η βαθύτερη αποστολή της πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ημέρας, σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει σε ειδική θεματική εκδήλωση το πρόγραμμα μας για την υγεία που αποτελεί μια από τις 4 βασικές προτεραιότητες του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.

Επιτρέψτε μου στη σημείο αυτό να υπενθυμίσω τι παραλάβαμε και τι κάναμε έως σήμερα.

Το 2019 η Ελλάδα προσπαθούσε να βγει από μια δεκαετή πρωτοφανή οικονομική ύφεση και να σταθεί ξανά όρθια στα πόδια της. Κανείς δεν περίμενε τότε ότι μετά από μια δεκαετή εθνική ταλαιπωρία θα καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε και μια σειρά από παγκόσμιες κρίσεις και απειλές με πρώτη την πανδημία, μια υγειονομική κρίση που συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια.

Πολύ προτού ενσκήψει η πανδημία βεβαίως ήταν προφανές ότι το εθνικό σύστημα υγείας αποτελούσε τον «μεγάλο ασθενή» που υποτροπίασε λόγω των δραστικών, στις περισσότερες περιπτώσεις «τυφλών», περικοπών στη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων. Βρεθήκαμε από το ένα άκρο της αλόγιστης κρατικής σπατάλης στο άλλο άκρο: Μαζί με τα «ξερά κάηκαν και τα χλωρά», δυστυχώς. Οι περικοπές ήταν οριζόντιες και αδιαβάθμητες.

Η κορωνο-λαίλαπα κατέδειξε όλα τα δομικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Στο σημείο αυτό επέδειξε slides με τα σχετικά στοιχεία και έκλεισε με το όραμα της κυβέρνησης για τον τομέα της υγείας την επόμενη τετραετία, επισημαίνοντας:

«Το όραμα μας -που θα αναπτύξει αναλυτικά σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση -είναι η Ελλάδα να συνεχίσει να βρίσκεται μεταξύ των χωρών με υψηλότερο προσδόκιμο ζωής αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί η αναλογία των ανθρώπων που είναι υγιείς σε όλα τα στάδια της ζωής τους, να υιοθετηθούν ενιαία πρωτόκολλα διοίκησης συστημάτων υγείας και χρόνιων παθήσεων, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και οι απολαβές για το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου συστήματος Υγείας, να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πόροι από τα χρήματα των φορολογουμένων, να μειωθούν τα χρήματα που δίνουν οι πολίτες από τον οικογενειακό προϋπολογισμό .

Μια σκληρή μάχη που έχει ξεκινήσει και ασφαλώς χρειάζεται να δίνεται κάθε μέρα και θα την συνεχίσουμε αποφασιστικά.

Ως προς το πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

Στις 5 το απόγευμα -όπως προανέφερα- θα συζητήσει με πολίτες για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τη δημόσια Υγεία στο Αμφιθέατρο του Ωδείου.

Αύριο θα περιοδεύσει σε γειτονιές του Πειραιά και θα παραστεί σε εκδήλωση της Περιφέρειας.

Την Πέμπτη το πρωί θα μεταβεί στην Κεφαλονιά και το βράδυ θα παραχωρήσει συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του "STAR"».

Τρομακτικό σενάριο βγαλμένο από το 2015 η προσπάθεια να επαναφέρουν μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γ. Βαρουφάκη

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένα τρομακτικό σενάριο βγαλμένο από το 2015. Προσπαθούν να επαναφέρουν στο πλαίσιο της ψήφου και του συστήματος της απλής αναλογικής μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Εμείς απλώς περιγράφουμε τι θα σημαίνει μία τέτοια συνεργασία: δεν θα δούμε ούτε με το κιάλι την επενδυτική βαθμίδα και η οικονομία μας θα τεθεί σε καθεστώς χρεοκοπίας και μνημονίων. Δεν πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφορικά με στοιχεία του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Οικονομία ο 'Ακης Σκέρτσος είπε με αρκετή δόση ειρωνείας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία έχει αγαπήσει πολύ τον ΟΟΣΑ και τον έχει κάνει σημαία ευκαιρίας» και συνέχισε λέγοντας πως η κυβέρνηση αμφισβητεί τα στοιχεία του ΟΟΣΑ: «παρουσιάζει μεθοδολογικά προβλήματα, η εν λόγω έκθεση συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2022 και βασίζεται σε εκτιμήσεις και όχι πραγματικά δεδομένα, όπως οι αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, που έχουν μεσολαβήσει έκτοτε, οι αυξήσεις στον πληθωρισμό έχουν υπερκαλυφθεί από τις αυξήσεις στα εισοδήματα».

Τέλος, ερωτηθείς για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, o Υπουργός Επικρατείας επέμεινε πως δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση για τα ποσοστά των κομμάτων το βράδυ των εκλογών και τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και την κρίση του ελληνικού λαού.

