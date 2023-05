Αθλητικά

Formula 1: νικητής ο Σέρτζιο Πέρεζ και όσα συνέβησαν στο 4ο GP στο Αζερμπαϊτζάν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα συνέβησαν στο 4o GP στο Αζερμπαϊτζάν που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και ANT1+.

Το 4ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 30 Απριλίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον Σέρτζιο Πέρεζ.

H FORMULA 1 πάτησε γκάζι και στην τηλεθέαση με το ανδρικό κοινό 45-54 να καταγράφει 24,8%, ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 55,4%! Επίσης, η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που προηγήθηκε του αγώνα, σημείωσε 27,9% στο επιμέρους ανδρικό κοινό 18-24.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του Μικ Σουμάχερ, δοκιμαστή της Mercedes.

Επίσης, σε ζωντανή σύνδεση, από το The Mall Athens, η Μαρία Θωμά μάς μετέφερε την ατμόσφαιρα από τα Village Cinemas, όπου ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία exclusive live προβολή Grand Prix στη μεγάλη οθόνη για τους φίλους της Formula 1. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις ήταν ο Τάκης Πουρναράκης και ο Κώστας Λεώνης, ενώ, ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Πάνος Σεϊτανίδης, μας μετέφερε το κλίμα από τα paddock και τα pit.

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 7 Μαΐου στις 22:30, στο International Autodrome του Μαϊάμι.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 4ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Ο μεξικανός, Σέρτζιο Πέρεζ, επανέλαβε το ανδραγάθημα του αγώνα Sprint που προηγήθηκε το Σάββατο 29 Απριλίου και έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο μόνος που έχει κερδίσει 2 φορές στο Αζερμπαϊτζάν! Ο αγώνας ήταν ένας μονόλογος των Red Bull που έδειξαν για 4η συνεχή φορά ότι έχουν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο. Παρότι ο Λεκλέρκ ξεκινούσε από την pole και κατάφερε εκκινώντας άψογα να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή, ήταν καθαρά τυπική διαδικασία να βρεθεί τρίτος, μόλις ενεργοποιήθηκε το DRS. Αρχικά τον πέρασε ο Φερστάπεν και μετά ο Πέρεζ. Οι πρώτοι γύροι στο Μπακού ολοκληρώθηκαν χωρίς δράμα και άρχισαν τα πιτ στοπ με τον Χάμιλτον να μπαίνει πρώτος στον 10ο γύρο και τον Φερστάπεν να ακολουθεί στον 11ο γύρο, ενώ ήταν επικεφαλής της κούρσας. Τη στιγμή που ο Ολλανδός έμπαινε στα πιτ, ο συμπατριώτης του Νικ ντε Βριες, χτύπαγε στον τοίχο στην στροφή 4 και ακινητοποιούνταν λίγα μέτρα πιο κάτω στη στροφή 5. Ως αποτέλεσμα, έκανε την εμφάνισή του το αυτοκίνητο ασφαλείας, που οδήγησε την κούρσα για 3 γύρους. Όλοι όρμησαν στα πιτ, έβγαλαν τη μέση γόμα (C4) και έβαλαν τη σκληρή (C3). Όπως αποδείχτηκε στην πράξη, η αντοχή της ήταν αρκετή για να τερματίσουν χωρίς άλλη αλλαγή. Προφανώς, χαμένοι απ’ τη διαδικασία ήταν οι Χάμιλτον και Φερστάπεν που έχασαν θέσεις. Ο Ολλανδός από 1ος έπεσε 3ος. Στην επανεκκίνηση πέρασε εύκολα τον Λεκλέρκ (ο Μονεγάσκος είχε στο μυαλό του την Aston Martin) πριν καν ανοίξει το DRS. Ο Φερστάπεν, όμως, δεν κατάφερε να φτάσει και να απειλήσει τον Πέρεζ. Έτσι, ο μεξικανός συνέχισε το σερί νικών σε διαδρομές εντός πόλης (Μονακό, Σιγκαπούρη, Μπακού) και έγινε ο πρώτος οδηγός που κερδίζει για 2η φορά στην πόλη των Αζέρων (είχε κερδίσει ξανά το 2021).

Με τη νίκη του μάλιστα αυτή, ο Πέρεζ πλησίασε στη βαθμολογία τον Φερστάπεν, στους 6 βαθμούς διαφορά, ανάβοντας φωτιές στον Ολλανδό που ήταν όλο νεύρα στον τερματισμό. Πίσω από τις δυο Red Bull ο Λεκλέρκ έλεγχε τον ρυθμό του Αλόνσο, φύλαγε τα λάστιχά του και κατάφερε ν’ αντισταθεί στην επίθεση του Ισπανού πρωταθλητή στους τελευταίους γύρους. Ο Αλόνσο κατάφερε να πιάσει τον Σάινθ στον ύπνο στην επανεκκίνηση και τον πέρασε στη στροφή 5, σ’ ένα σημείο που δεν περιμένει κανείς να γίνει προσπέραση. Ο Σάινθ, που δεν βρήκε ρυθμό όλο το Σαββατοκύριακο, κατάφερε να οδηγήσει χωρίς άλλο λάθος και εν τέλει άντεξε την πίεση του Χάμιλτον και τερμάτισε μπροστά από τον Βρετανό πρωταθλητή.

H Ferrari για πρώτη φορά φέτος είχε μια ανταγωνιστική εμφάνιση: Πήραν δυο pole με τον Λεκλέρκ σε κατατακτήριες δοκιμές και Sprint Shootout, ανέβηκαν στο βάθρο και έφυγαν με 36 βαθμούς από το Αζερμπαϊτζάν, τη στιγμή που στους 3 πρώτους αγώνες είχαν πάρει μόνο 26. Βέβαια, υπολείπονται ακόμη με 62 βαθμούς των Mercedes (76β.) και Aston Martin (87β.). H Red Bull είναι σε δικό της πρωτάθλημα, έχοντας 180 βαθμούς, και έφυγε από το Μπακού με 57. Οι κόκκινοι, πάντως, έκαναν ένα θεαματικό βήμα που τους έφερε μπροστά από τις Aston Martin και Mercedes, στη συγκεκριμένη πίστα. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν αυτό θα έχει διάρκεια, στον επόμενο αγώνα Grand Prix που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι την ερχόμενη Κυριακή 7 Μαΐου στις 22:30.

Η τελική κατάταξη του 4ου Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν έχει ως εξής:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Περιπτεράς ακινητοποίησε επίδοξο ληστή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Βάπτιση: Ο σταυρός του μωρού έκανε... φτερά

Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός