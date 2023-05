Οικονομία

Μύκονος: οι αυθαιρεσίες και οι επίορκοι αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί των ανέμων. Ποια είναι η εμπλοκή αστυνομικών.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν υπηρετήσει στη Μύκονο συνηθίζουν να λένε αστειευόμενα ότι «τον χειμώνα στο νησί απομένουν οι αστυνομικοί, οι Αλβανοί εργάτες και οι γάτες». Οσα έρχονται το τελευταίο διάστημα στο φως της δημοσιότητας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη Μύκονο απομένουν και κάποιοι ακόμη: οι «ποντικοί».

Το αποτύπωμα στο νησί από τη δράση όχι μόνο μπράβων και επιχειρηματιών της νύχτας, αλλά και επίορκων αστυνομικών, είναι βαθύ. Μεσοβδόμαδα αποκαλύφθηκε ότι η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε έρευνα εις βάρος αρχιφύλακα για τον οποίο υπήρξαν υπόνοιες για διασυνδέσεις του με εργολάβους του νησιού. Παρόμοιες πληροφορίες υπάρχουν για ορισμένα ακόμη στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που είτε ανήκουν στη μόνιμη δύναμη είτε υπηρετούν ως αποσπασμένοι στη Μύκονο. Ορισμένοι από αυτούς φέρεται να διατηρούν στενούς δεσμούς όχι μόνο με αξιωματούχους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χάρη στους οποίους πέτυχαν τη μετακίνησή τους στο νησί, αλλά και με επιχειρηματίες που έχουν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για την παράνομη δράση τους.

Την ίδια στιγμή, τα κατά γενική ομολογία ικανά στελέχη της Αστυνομίας, που το καλοκαίρι του 2021 στάλθηκαν στη Μύκονο για τη βελτίωση της αστυνόμευσης (έπειτα από πληροφορίες για όργιο διαφθοράς και δράση της επονομαζόμενης Greek Mafia στο νησί) «τιμωρήθηκαν» μετά τη λήξη της απόσπασής τους με εκδικητικού χαρακτήρα μεταθέσεις σε υπηρεσίες «ψυγεία». Αντιθέτως, αξιωματικοί που έφυγαν από τη Μύκονο συνοδευόμενοι από πληροφορίες για διασυνδέσεις τους με κεντρικά πρόσωπα από το λεγόμενο «σύστημα των αυθαιρέτων» (δικηγόροι, εργολάβοι κ.ο.κ.) υπηρετούν σήμερα στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., στο πλευρό υψηλόβαθμων αξιωματικών του Σώματος.

Οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές που ανέλαβαν να ερευνήσουν τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου Μανώλη Ψαρρού και εν γένει τον φάκελο «Μύκονος» αξιολογούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα πληροφορίες περί εμπλοκής στην υπόθεση Αλβανών ποινικών. Πρόκειται για πρόσωπα που ανήκαν στο περιβάλλον επαγγελματιών της Μυκόνου, με τους τελευταίους να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για άγριους ξυλοδαρμούς στο νησί και όχι μόνο.

Η «τιμωρία» του αδιάφθορου

Το καλοκαίρι του 2021 η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για τη βελτίωση της αστυνόμευσης στη Μύκονο. Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχαν προηγουμένως φτάσει πληροφορίες για τη δράση στο νησί επίορκων αστυνομικών που διατηρούσαν στενούς δεσμούς με επιχειρηματίες-μέλη της επονομαζόμενης Greek Mafia. Είχαν προηγηθεί μια σειρά από εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου αλλά και η υποβολή στον Αρειο Πάγο φακέλου για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, με αρκετές από τις υποθέσεις που υπήρχαν σε αυτόν να οδηγούν στο νησί των Ανέμων.

Αποφασίστηκε στους αστυνομικούς που τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαν αποσπαστεί στη Μύκονο να μη δοθεί η δυνατότητα να υπηρετήσουν εκ νέου στο νησί. Ως επικεφαλής της δύναμης επελέγη αξιωματικός από υπηρεσία της Αττικής που θεωρείτο ικανός και έντιμος. Πλαισιώθηκε με αστυνομικούς από τμήματα Ασφαλείας της Αττικής αλλά και την Αντιτρομοκρατική. Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη διαδικασία επιλογής, καθώς αρκετοί από τους προκατόχους τους είχαν απομακρυνθεί έπειτα από πληροφορίες για σχέσεις τους με την τοπική διαπλοκή. Με τα όρια, βέβαια, μεταξύ της πραγματικότητας και του κουτσομπολιού να είναι συχνά δυσδιάκριτα. Ο ένας από αυτούς, ενδεικτικά, λέγεται πως είχε τοποθετηθεί στη Μύκονο με πρωτοβουλία απότακτου αστυνομικού που δολοφονήθηκε στο πλαίσιο του «πολέμου της νύχτας». Αλλος περιγράφεται από πηγές στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. ως επιλογή επιχειρηματία που προ ετών είχε απασχολήσει την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αν και κατά γενική ομολογία το πείραμα του 2021 ήταν επιτυχημένο, μετά τη λήξη της απόσπασής τους οι αξιωματικοί που είχαν πάρει μέρος… ανταμείφθηκαν με δυσμενείς μεταθέσεις, μετακινούμενοι σε υπηρεσίες «ψυγεία». Την ίδια στιγμή, αξιωματικοί που συνδέθηκαν λόγω στενών προσωπικών σχέσεων με πρόσωπα με ενεργό συμμετοχή στη νομιμοποίηση και λειτουργία αυθαίρετων κτισμάτων και επιχειρήσεων στη Μύκονο υπηρετούν σήμερα στο πλευρό ανώτατων αξιωματικών στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, στη Μύκονο μετατέθηκαν ή αποσπάστηκαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και περιοχές της χώρας κατόπιν απόφασης της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η «Κ», σε μία περίπτωση έγινε προσπάθεια να τοποθετηθεί στο νησί, στη θέση μάλιστα του διοικητή Ασφαλείας, αστυνομικός που φέρεται να ελέγχεται για την έκδοση άνευ παραστατικών άνω των 200 αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.

Ο αρχιφύλακας και οι ναργιλέδες

Την περασμένη εβδομάδα και ενώ για όσα συμβαίνουν στη Μύκονο έχει διατάξει έρευνα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι αρχιφύλακα που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο υπηρετεί ως αποσπασμένος στο νησί. Τι είχε προηγηθεί; Αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα (προϊστάμενος ανέλαβε πρόσφατα αξιωματικός από τη Θεσσαλονίκη) συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου έναν Αλβανό εργολάβο που πραγματοποιούσε εργασίες σε αυθαίρετη οικοδομή. Καθώς υπήρξαν υπόνοιες ότι οι εργάτες που απασχολούνταν στην οικοδομή είχαν ειδοποιηθεί για τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο και διαφύγει τη σύλληψη, ενημερώθηκε για το συμβάν η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο εργολάβος εξετάστηκε ως μάρτυρας από τους «Αδιάφθορους», αποκαλύπτοντας τις επαφές του με τον αρχιφύλακα. Ο τελευταίος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και δωροληψία (στο σπίτι του βρέθηκαν περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά).

Αν και η άρση απορρήτου στο κινητό τηλέφωνό του εγκρίθηκε το πρωί της Πέμπτης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είχε τακτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον εργολάβο προειδοποιώντας τον για τους επικείμενους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. ούτως ώστε οι εργάτες που απασχολούνταν στην αυθαίρετη οικοδομή να γλιτώνουν το αυτόφωρο. Πληροφορίες από τη Μύκονο, που πάντως δεν επιβεβαιώθηκαν από αρμόδιες αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι εις βάρος του υπήρχαν καταγγελίες και από καταστηματάρχες του νησιού, στους οποίους φέρεται να ασκούσε πιέσεις προκειμένου να δεχθούν να βάλουν στα μαγαζιά τους ναργιλέδες που εμπορεύεται στενό συγγενικό του πρόσωπο.

«Προστάτης» σε βίλες

Καταγγελίες και πληροφορίες υπάρχουν και για άλλους αστυνομικούς που είτε ανήκουν στη μόνιμη δύναμη της Μυκόνου είτε έχουν πάει ως αποσπασμένοι στο νησί. Στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., ενδεικτικά, που ερευνούσε περιπτώσεις ληστειών και διαρρήξεων φέρεται να μεσολαβούσε προκειμένου συνάδελφοί του να αναλαμβάνουν –αντί αμοιβής φυσικά– τη φύλαξη πολυτελών κατοικιών και επιχειρήσεων στις οποίες είχαν προηγουμένως σημειωθεί διαρρήξεις. Για κάποιους άλλους αστυνομικούς, που με διάφορα προσχήματα μετακινήθηκαν στη Μύκονο όχι στην έναρξη αλλά στη λήξη της καλοκαιρινής σεζόν, εκφράζονται υπόνοιες από πηγές στο νησί για επαφές και διασυνδέσεις τους με το «κύκλωμα των αυθαιρέτων». Οι ίδιες πηγές αποδίδουν συντονιστικό ρόλο στις μετακινήσεις αυτές σε συγκεκριμένους αξιωματούχους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η καταγγελία για ροπαλοφόρους

Νέες πληροφορίες συνδέουν την υπόθεση ξυλοδαρμού του αρχαιολόγου Μανώλη Ψαρρού (εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων) με Αλβανούς ποινικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδομής στη Μύκονο. Τα ονόματά τους αναφέρονται σε μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο μεσίτης Μυκόνου Φλώριος Ασημομύτης, ο οποίος το 2020 έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από αγνώστους έξω από το σπίτι του στη Μύκονο. Ο κ. Ασημομύτης είχε δεχθεί επίθεση έπειτα από δημόσιες καταγγελίες του για παράνομες οικοδομικές εργασίες που εκτελούνταν στο νησί. «Δέχτηκα απρόκλητα δολοφονική επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα – δράστη, ο οποίος με τη χρήση ροπάλου με χτύπησε αρχικά στο κεφάλι και στη συνέχεια σε διάφορα σημεία του σώματός μου, προκαλώντας μου βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», ανέφερε στη μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Ασημομύτης. Επιπλέον, σε κατάθεσή του στο Α.Τ. Μυκόνου είχε αναφερθεί σε απειλές που είχε δεχθεί από αγνώστους, καθώς και σε ένα ραντεβού που είχε προηγηθεί του ξυλοδαρμού του, με μια δικηγόρο Κυκλάδων και έναν Αλβανό εργολάβο της Μυκόνου με βαρύ ποινικό παρελθόν. Για τον τελευταίο, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναλαμβάνει τις πιο «δύσκολες» περιπτώσεις ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, ενώ στα σοκάκια του νησιού διακινούνται φήμες που τον συνδέουν με την εξαφάνιση πρώην συνεργάτη του, το 2015. Σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές φτάνουν πληροφορίες που εμπλέκουν στην υπόθεση ξυλοδαρμού του Μανώλη Ψαρρού ορισμένα από τα πρόσωπα που είχε υποδείξει στη μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Ασημομύτης. Μένει να αποδειχθεί εάν οι συγκεκριμένες αναφορές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση ή όχι.

