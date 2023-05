Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Σαββίδης: η εισήγηση του εισαγγελέα και η ποινή

Τι εισηγήθηκε ο εισαγγελέας για το περιστατικό με τον Ιβάν Σαββίδη και την εισβολή του στο γήπεδο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (02/05) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης για την ένοπλη εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, στο φινάλε του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ το 2018.

Ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης εισηγήθηκε την αθώωση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, κατά την εκδίκαση της έφεσης για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και κρίθηκε ένοχος για οπλοκατοχή.

Ο Σαββίδης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 25 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Η ποινή επ’ αυτού ωστόσο μειώθηκε στους 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή όπως αποφάσισε το δευτεροβάθμιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για τον πρότερο έντιμο βίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου 2018 κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ- ΑΕΚ ενώ στη συνέχεια η (τότε) αθλητική εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για δύο παραβάσεις του νόμου περί αθλητικής βίας.

Η πρώτη αφορά την είσοδο των κατηγορουμένων στο γήπεδο και η δεύτερη με την οπλοφορία Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος εντοπίστηκε από τις κάμερες να έχει περασμένο στη ζώνη του ένα περίστροφο που κατέχει νόμιμα.

