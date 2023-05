Πολιτισμός

Πέθανε η Σούλη Σαμπάχ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Σούλης Σαμπάχ.

Έφυγε από τη ζωή η Σούλη Σαμπάχ σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, μέσα από μια ανάρτησή του στο Facebook στην οποία αναφέρει: "Ακόμα μία θλιβερή αποχώρηση.. Ακόμα μια σπουδαία κυρια του θεατρου μας ταξίδεψε χτες βραδυ για το φως....Η Σουλη Σαμπαχ (κατα κοσμον Αναστασία Χριστοδούλου γεννημένη το 1931) η σπουδαια αρτίστα, που θριάμβευσε στην επιθεώρηση και στο τραγούδι (ποιος δεν θυμάται την τσιγγάνα να τραγουδά το θρυλικο "Γαρύφαλλο στ αυτί"στην σπουδαια ταινια ΛΆΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ), που έζησε μια ζωλη πλάι στον σύζυγο της λαμπερό κωμικό Δημήτρη Νικολαΐδη δεν είναι πια εδώ... Όσοι την γνωρίσαμε θα την θυμόμαστε για το μπρίο, το ταλέντο και την ευγένεια της.Την ειχαμε τιμήσει στο ημερολόγιό του 2019 απο το ΤΑΣΕΗ.Καλό ταξίδι αγαπημένη μας...Ακόμα μία θλιβερή αποχώρηση.. Ακόμα μια σπουδαία κυρια του θεατρου μας ταξίδεψε χτες βραδυ για το φως....Η Σουλη Σαμπαχ (κατα κοσμον Αναστασία Χριστοδούλου γεννημένη το 1931) η σπουδαια αρτίστα, που θριάμβευσε στην επιθεώρηση και στο τραγούδι (ποιος δεν θυμάται την τσιγγάνα να τραγουδά το θρυλικο "Γαρύφαλλο στ αυτί"στην σπουδαια ταινια ΛΆΤΕΡΝΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ), που έζησε μια ζωλη πλάι στον σύζυγο της λαμπερό κωμικό Δημήτρη Νικολαΐδη δεν είναι πια εδώ... Όσοι την γνωρίσαμε θα την θυμόμαστε για το μπρίο, το ταλέντο και την ευγένεια της.Την ειχαμε τιμήσει στο ημερολόγιό του 2019 απο το ΤΑΣΕΗ.Καλό ταξίδι αγαπημένη μας..."



Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

